A Illa lanzará una ofensiva contra la margarita africana en Carreirón

Más de dos décadas lleva el Concello de A Illa tratando de erradicar todas las especies foráneas e invasoras que se localizan edn el interior del parque natural de Carreirón, dos décadas en las que se ha conseguido frenar hasta casi erradicar, la presencia de especies como la mimosa, la acacia negra o la uña de gato, la primera sobre la que se iniciaron las actuaciones.

Sin embargo, las sucesivas actuaciones que se desarrollan en el interior del parque se han encontrado con un inquilino muy complicado de eliminar. Se trata de la Arctotheca calendula, más conocida con el nombre de margarita africana, una especie que llegó a A Illa en la pasada dédcada y cuya presencia no ha dedado de crecer, por lo que se va a seguir actuando contra ella este año aprovechando las ayudas de Rede Natura y Cooperación. El alcalde del municipio, Luis Arosa, explica que «hay playas que están totalmente invadidas y resulta prácticamente imposible retirarlo, sobre todo porque solo aparece cuando está en flor y, en ese momento, no puedes tocarle porque esparce todas sus semillas».

Arosa reconoce que llevan años luchando contra la presencia de esta flor en Carreirón y «nos supone un importante dolor de cabeza por las dificultades que tiene su eliminación, pero hemos conseguido frenar su avance con respecto a otros entornos, donde han tomado por completo el espacio», algo que ocurre en diferentes playas de A Illa y municipios limítrofes, donde ya es una habitual. Recuerda el regidor, «hemos conseguido frenar la expansión de especies como la uña de gato o la acacia en el interior del parque y tampoco fue sencillo».

La eliminación de especies invasoras no será la única acción que el Concello tiene previsto acometer en el parque natural en este 2026. En los últimos años, esa actividad sed ha centrado en mejorar las sendas peatonales y, sobre todo, en proteger los espacios dunares más degradados. Un ejemplo de ello es la actuación que se acometió edl pasado año en la playa de Os Petóns, donde se valló la duna para evitar el paso de personas y permitir su recuperación. Esas actuaciones han permitido que «gran parte del espacio dunar de Carreirón, que se encontraba prácticamente desaparecido debido al tráfico de personas por encima, se ha recuperado, pero tanto la arena como las especies florales que se suelen asentar sobre ellas», explica.

El parque de Carreirón es una de las grandes riquezas naturales de A Illa de Arousa. Todavía no se había iniciado la construcción del puente de A Illa cuando los comuneros de ese municipio tomaron una decisión que, cuatro décadas después, ha resultado clave para la supervivencia del parque natural de Carreirón. Esa decisión era la de restringir el acceso de vehículos a motor al interior del parque, vallando la entrada y obligando a todo aquel que quiera visitarlo a caminar, perdiéndose entre pinos y dunas maravillado por la belleza que desprende el contraste entre el mar y el bosque.

Noticias relacionadas

Los comuneros fueron los primeros, pero después se sumarían el resto de administraciones. Así llegaron su inclusión en el Convenio Ramsar, en el Complexo Intermareal Umia-O Grove, en la Rede Natura 2000 y su conversión en Zona de Especial Conservación (ZEC) y en Zona de Especial Protección para as Aves (Zepa). El Concello de A Illa es consciente de la importancia de este espacio, pero también de la necesidad de ser didácticos con las personas que lo visitan para que pueda ser protegido. La institución ha creado una web (www.carreiron.com) en la que explica de forma pormenorizada toda la riqueza que se esconde entre las 550 hectáreas de superficie, desde las pequeñas calas solitarias a las diferentes especies que convierten en prácticamente único este entorno. En el interior del parque estarían representados hasta 27 tipos de hábitats de interés comunitario, cinco de ellos prioritarios.