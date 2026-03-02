Muere la artista carrilexa Mar Barral

Mar Barral Núñez falleció ayer a los 56 años tras una cruel enfermedad, una pérdida que ha causado una honda conmoción en Carril y en Vilagarcía. Artesana y creadora, dedicó más de tres décadas a un oficio que convirtió en identidad: la cerámica como base y lenguaje para dar forma a un universo propio, reconocible por su sensibilidad y por el vínculo constante con el entorno.

Natural de Carril, Mar Barral forjó su trayectoria a partir del trabajo paciente con las arcillas y del calor del horno de su taller en Catoira, donde nacieron piezas que combinaban técnica, personalidad y una creatividad que fue creciendo con los años. Ese buen hacer le abrió puertas más allá del ámbito local, alcanzando prestigio autonómico y también proyección internacional, con obras presentes en citas y espacios donde la cerámica se mide por la excelencia y la originalidad.

Quienes la conocieron destacan, además, su carácter colaborativo y generoso, una forma de entender el arte como algo compartido. Esa disposición se reflejó en una producción diversa, capaz de adaptarse a contextos muy distintos: desde piezas convertidas en trofeos deportivos hasta regalos para eventos, encargos especiales o creaciones destinadas a ferias de referencia en el sector, siempre con el sello personal que la distinguía.

En su obra estuvieron muy presentes el mar, la naturaleza y las tradiciones, no como simple decorado, sino como raíz y motor creativo. Mar Barral supo convertir lo cercano en inspiración y, a través de sus manos, reivindicar «lo propio» con una mirada contemporánea, dejando un legado de arte y de orgullo por la identidad de su tierra.

El funeral por su eterno descanso se celebrará hoy en la iglesia de Santiago de Carril a las 11.00 horas. Posteriormente, sus restos serán incinerados en la más estricta intimidad familiar.