La Diputación conmemora el 8-M con una exposición en Vilagarcía

La Diputación visibiliza en Vilagarcía el papel de las mujeres pioneras en la investigación y en las ciencias marinas a través de la muestra «Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar» y en colaboración con la Universidad de Vigo. La exposición, enmarcada en la programación «A nosta meta:a igualdade», está diseñada para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y será inaugurada mañana martes en el CEIP A Escardia, donde podrá visitarse hasta el 26 de marzo.

La muestra ahonda en el papel destacado, y muchas veces invisibilizado, que las mujeres tuvieron a lo largo de la historia en la sostenibilidad del mar y en el uso responsable de los recursos marinos. De esta manera, se recogen oficios de las mujeres del mar, desde 1914 hasta la actualidad, comenzando por los más antiguos, como los de mariscadora o redeira, hasta las investigadoras marinas, pasando por aquellas que trabajaron en la sala y en la conserva.

Además,como novedad este año, la profesora Tamara Amorín, que participó en la investigación que llevó la esta muestra, impartirá un taller el 26 de marzo, adaptado a Educación Infantil.