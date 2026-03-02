Curso sobre nuevas tecnologías para mayores

El Concello de Ribadumia, en colaboración con la Fundación Amigos de Galicia, será el escenario de un curso de empleo de las nuevas tecnologías para personas mayores, con el objetivo de promover el envejecimiento activo y mostrar el funcionamiento de algunas cuestiones que pueden resultar básicas.

Este curso se va a celebrar los miércoles 4, 11 y 18 de marzo, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en el salón de actos de la Casa da Cultura. Durante el curso, los participantes van a aprender a utilizar un cajero automático, una máquina de turnos, el teléfono móvil, la aplicación del Sergas, la Chave 365 y a realizar otros trámites administrativos a través de internet. Los interesados podrán realizar su inscripción o solicitar más información en el 986 71 84 91, en el Concello o en el departamento de Servizos Sociais.