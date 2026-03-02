Un conductor bebido y sin carné ni seguro causa un accidente múltiple

Un conductor bebido y sin carné ni seguro del coche provocó ayer, presuntamente, un accidente múltiple a la altura del número 60 de la avenida de Vilanova, en Vilagarcía de Arousa. El siniestro se produjo por la mañana, y el supuesto causante abandonó el lugar de los hechos antes de la llegada de la Policía Local. Sin embargo, los agentes lo localizarían poco después en la calle Ameixeiras, en Sobradelo.

Le practicaron la prueba de alcoholemia y dio 0,57 miligramos por litro de aire espirado, por lo que se tramitó un atestado para el juzgado de guardia. A mayores, los agentes comprobaron que carece de permiso de conducir en vigor, que el coche no tenía seguro y que tampoco había pasado la ITV. Horas después, hubo otro accidente con alcoholemia en Os Duráns.