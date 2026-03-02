Alrededor de 70 comensales se dieron cita a mediodía de ayer en el barrio de San Roque, lugar donde la comisión de fiestas San Pedro de As Carolinas llevó a cabo un cocido popular que contó con sesión vermú y baile posterior. No faltaron representantes de grupos políticos locales junto al alcalde, Alberto Varela. También hubo sorteos de diferentes electrodomésticos en una fiesta del cocido que celebró su primera edición con la confirmación de que se volverá a repetir. Desde la propia comisión organizadora quisieron agradecer el apoyo del Concello de Vilagarcía y de la Diputación de Pontevedra para poder llevar a cabo esta iniciativa para sufragar las próximas fiestas de San Pedro.

Cerca de 70 comensales asistieron a la Festa do Cocido en San Roque | FDV