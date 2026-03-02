Cambios de tráfico en Pontecesures
El Ayuntamiento de Pontecesures avisó ayer a los vecinos de que durante los tres próximos días se van a acometer obras de puesta a punto en los pasos a nivel con la vía del tren que hay en la localidad, lo cual afectará al tráfico de coches entre las 23.00 horas y las 6 del día siguiente. Hoy lunes, las obras serán en la calle San Lois.
