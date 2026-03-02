Arranca la renovación de las farolas del paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril
Las obras de cimentación de los nuevos postes ya han comenzado, mientras el Concello estudia emplear fondos europeos para ampliar la iluminación hacia Carril.
Vilagarcía
La renovación del alumbrado del paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril ya arrancó con las obras de cimentación de los nuevos postes, a cargo de la concesionaria Setga.
Durante las próximas semanas habrá pasos restringidos y maquinaria, por lo que el Concello pide comprensión. Se instalarán 54 farolas monumentales «Seabird», diseño de Elías Cochón, y se estudia usar remanentes de los fondos europeos Next Generation para ampliar la iluminación en dirección hacia Carril.
