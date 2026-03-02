Arranca la renovación de las farolas del paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril

La renovación del alumbrado del paseo marítimo entre Vilagarcía y Carril ya arrancó con las obras de cimentación de los nuevos postes, a cargo de la concesionaria Setga.

Durante las próximas semanas habrá pasos restringidos y maquinaria, por lo que el Concello pide comprensión. Se instalarán 54 farolas monumentales «Seabird», diseño de Elías Cochón, y se estudia usar remanentes de los fondos europeos Next Generation para ampliar la iluminación en dirección hacia Carril.