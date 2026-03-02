Aprueban la financiación para la Atención Temperá en O Salnés

El Consello da Xunta dio hoy luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) por 735.926 euros y con el fin de financiar cuatro unidades de apoyo a niños de 0 a 6 años de edad con trastornos de desarrollo o en riesgo de padecerlos, incluyendo dos de O Salnés.

El resto están en la comarca de O Deza y Bergantiños y juntas atendieron el año pasado a un total de 965 familias. «La atención temprana es fundamental para prevenir, detectar y actuar ante problemas de desarrollo en la infancia. Se trata de un servicio esencial para disminuir futuras situaciones de dependencia y para que los niños alcancen una vida normalizada y con las mejores cuotas de autonomía personal», destacaron desde el Ejecutivo gallego.

Noticias relacionadas

Las mismas fuentes indicaron que la comunidad autónoma cuenta en la actualidad con «una amplia red de atención temprana, que pasó de dos unidades en funcionamiento en 2009 a las más de 50 de hoy, que dan servicio a unos 200 ayuntamientos y a más de 6.000 familias».