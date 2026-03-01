Vilagarcía inicia la creación del bosque-escuela Juan Pérez Eyré con la participación de 85 voluntarios

Un total de 85 voluntarios dieron ayer el primer paso para convertir el área de Pinar do Rei, en Xiabre, en el futuro bosque-escuela Juan Pérez Eyré, un proyecto ambiental y educativo impulsado por el Concello de Vilagarcía y desarrollado con respaldo técnico de la Universidade de Vigo. La iniciativa se centró en la eliminación de especies invasoras y la plantación de arbolado autóctono, con el objetivo final de alcanzar los 1.000 árboles en una parcela municipal de siete hectáreas.

La jornada estuvo dirigida por el profesor vilagarciano, Óscar Briones, de la Universidade de Vigo, que coordinó el trabajo de un grupo muy diverso, con participantes de todas las edades, desde niños de cinco años hasta mayores de sesenta. Entre los voluntarios también hubo profesionales del sector forestal y de la jardinería, que asumieron las labores de carácter más técnico. Organizados por equipos y durante toda la mañana, unos se encargaron de talar y retirar especies invasoras, como el conocido plumón argentino y las acacias, mientras otros preparaban el terreno y realizaban podas en vegetación autóctona ya existente en la zona.

En el espacio liberado se plantaron un centenar de ejemplares de especies propias del país, entre ellas alcornoques, robles, castaños y nogales. Además, se incorporaron numerosos «salgueiros», un arbusto muy ligado a la vegetación autóctona y que permite una implantación sencilla: basta con clavar las varas en el suelo para que arraiguen y se desarrollen. El resultado buscado es un bosque-escuela compuesto por especies locales, con una vertiente didáctica y de concienciación ambiental.

Las siete hectáreas del bosque-escuela tendrán cerca de un millar de árboles en el futuro. | NOÉ PARGA

Briones explicó que la actuación de ayer es solo el inicio y que aún queda mucho trabajo para completar el plan. Para avanzar hacia la cifra de mil árboles, la previsión es realizar tres experiencias de voluntariado como la de este sábado a lo largo del año. A estas se sumarán intervenciones del propio Concello con medios municipales y otras acciones que, cada curso, llevan a cabo distintos centros educativos. Todas las tareas se ejecutarán siguiendo las directrices del plan elaborado desde la Universidade de Vigo, dentro del convenio firmado recientemente con la administración local.

El alcalde, Alberto Varela, que participó en la actividad «como un voluntario más», al igual que la concejala de Educación, Paola María, agradeció la implicación de los participantes y destacó el valor simbólico del proyecto, dedicado a una persona muy querida en la ciudad. «Este es uno de esos pequeños grandes proyectos que te animan a seguir trabajando cada día por esta ciudad, y más todavía cuando se dedica a una persona tan querida y que lo tiene más que merecido», afirmó.

Varela insistió en que sentir el espacio como propio será la mejor garantía para su continuidad y defendió que, con el paso de los años, el bosque-escuela Juan Pérez Eyré se convertirá en un motivo de orgullo colectivo.