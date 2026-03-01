Vilagarcía inaugura un servicio de préstamo de videojuegos

La biblioteca municipal Rosalía de Castro de Vilagarcía acaba de incorporar un servicio novedoso que responde a una petición directa de sus usuarios: el préstamo de videojuegos. La iniciativa arranca con un catálogo inicial de cerca de 70 títulos, pensado tanto para público infantil y juvenil como para adultos, y compatible con tres de las plataformas más demandadas: Nintendo Switch, Play Station 5 y Xbox.

El objetivo del Concello, a propuesta del director del centro, es que el fondo vaya creciendo de manera periódica con mayor número de referencias. La previsión es ampliarlo cada dos o tres meses, aunque la evolución dependerá de dos factores: el interés que despierte entre los lectores y, especialmente, el uso responsable que se haga del material. Desde la biblioteca se insiste en la importancia de cuidar los juegos y respetar los plazos de devolución para que el servicio pueda consolidarse y beneficiar al mayor número de personas posible.

Aunque el préstamo acaba de ponerse en marcha, ya se han registrado solicitudes de algunos de los títulos más populares del momento. Entre los más demandados figuran propuestas para Switch como «The Legend of Zelda» o «Donkey Kong Bananza»; para PlayStation, «Bob Esponja: Titanes de las mareas» o «Spider-Man II»; y para Xbox, juegos como «Mafia. El viejo continente» o «God of War: Ragnarök».

El procedimiento es sencillo: es necesario disponer del carné de la Rede de Bibliotecas de Galicia. En la zona de multimedia, el usuario recoge la caja vacía del título elegido y la entrega en el mostrador, donde el personal facilita el soporte correspondiente. Para garantizar la rotación, solo se permite retirar un juego por persona.

El plazo de préstamo es de una semana, con posibilidad de ampliarlo a dos siempre que no exista una reserva previa para ese mismo ejemplar.