Siepse contrata la dirección de obra del nuevo cuartel de Cambados

La sociedad estatal Siepse está contratando la dirección de obra para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cambados. Ha sacado el contrato a licitación por casi 186.000 euros y en paralelo sigue con la evaluación de las 15 constructoras que han presentado ofertas para ejecutar la edificación.

Se trata de un nuevo paso para dar vida a un proyecto muy demandado en la localidad y en todo O Salnés, pues acogerá la Capitanía comarcal de esta institución. De este modo, se van cumpliendo los plazos previstos por las autoridades de que las obras puedan empezar hacia el mes de mayo y ofrecidos con gran cautela, pues se trata del segundo intento.

Este proyecto sustituye al anterior, que tuvo que descartarse por los problemas presentados por la parcela y no advertidos a tiempo en los estudios geotécnicos previos. Además de que hizo falta elevar el presupuesto en cuatro millones más de los inicialmente previstos, teniendo en cuenta también la subida de costes.

Cabe recordar, que el precio de licitación es de 10,3 millones de euros y que las aspirantes han realizado ofertas que van desde los 7,4 hasta los 8 millones, sin impuestos.

Y en cuanto a la dirección de la obra, la sociedad que gestiona el proceso por encargo del Ministerio del Interior cerró hace unos días el plazo de presentación de propuestas.