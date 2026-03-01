Un presupuesto de 200.000 euros financia el nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés en Vilagarcía, con un plazo de dos meses

Las obras del nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés desde Vilagarcía arrancarán mañana lunes y coinciden con la renovación de su distintivo ambiental como «Sendeiro Azul». La actuación, adjudicada a Construcciones Vales, SL, cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 200.000 euros, financiado con fondos Next Generation.

El proyecto mejorará la accesibilidad a uno de los itinerarios peatonales y cicloturistas con mayor tirón del municipio. Hasta ahora, el acceso se realizaba por la rúa do Río, un punto de entrada con una pendiente pronunciada que dificulta el paso a determinados usuarios. Con la intervención prevista, la entrada se trasladará a la rúa Charco, donde se habilitará una rampa mucho más suave, pensada para que puedan acceder personas de todas las edades, familias con carritos o usuarios con movilidad reducida.

El nuevo trazado añadirá 271 metros a la ruta actual, que suma 9,2 kilómetros, y mantiene el espíritu de la infraestructura original: el camino discurre por el antiguo corredor ferroviario que desde 1899 servía para prolongar la línea del Carril hacia Pontevedra y conectar con la azucarera de Portas. El diseño del acondicionamiento ha sido elaborado por los técnicos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, responsable también de la concepción de la Vía Verde original. Para adaptar el tramo, la empresa deberá retirar traviesas y parte del terraplén de piedra aún visibles de la antigua vía y transformarlo en un firme de tierra compactada.

En paralelo a las obras, el Concello celebra la renovación por tercer año consecutivo de la Bandeira Sendeiro Azul, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, entidad que también gestiona las banderas azules de las playas. El distintivo se ha ratificado igualmente para la ruta marinera que recorre la costa entre Vilaxoán y Carril.