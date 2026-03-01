El PP denuncia la existencia de cajas eléctricas tapadas con bolsas

El Partido Popular de Cambados denunció ayer «graves problemas» en el alumbrado público del municipio provocados, según esta formación, por la falta de recursos económicos en el Ayuntamiento. En concreto, el PP asegura que en la recta de Castrelo, «estuvieron dos meses sin alumbrado después de Navidad porque en el Concello no hay dinero ni para bombillas». Asimismo, el PP advirtió de que en algunas farolas han desaparecido las cajas inferiores, y el Concello las ha tapado con bolsas de plástico pegadas con cinta aislante.

La portavoz del PP cambadés, Sabela Fole, aseguró que, «este terrible deterioro municipal es fruto de un ejecutivo que no gobierna, que simplemente intenta sobrevivir, pero al que se le caen las costuras tras 32 meses arrastrando los pies». Los conservadores apuntan que el cuatripartito solo es capaz de «poner parches», y que la gestión del alumbrado es tan mala que, «cambian las bombillas de unas farolas a otras según vayan o se intensifiquen las reclamaciones vecinales». «Aquí se desviste un santo para vestir otro moviendo las bombillas para alumbrar unas zonas dejando otras a oscuras», prosigue el PP.

En el caso concreto del alumbrado de la recta de Castrelo, Sabela Fole asegura que hace algo más de dos años se cambiaron las bombillas a otras de tipo led, «pero todas se fundieron justo después del plazo de garantía y la zona estuvo dos meses sin alumbrado». Además, añade, «en esa misma zona hay lugares con viviendas que llevan más de dos años sin iluminación».

Los conservadores aseguran que algunas de las soluciones ideadas por el Concello, «son chapuzas más propias de Pepe Gotera y Otilio que de un concello como Cambados, y que reflejan tristemente la situación de las arcas municipales».

Por ello, el PP cambadés cree que el gobierno local es incapaz de reconducir la situación. «Este es el triste nivel al que nos llevó este gobierno municipal, que ha puesto como imagen de Cambados una bolsa de Alcampo pegada a una farola junto a Fefiñáns».