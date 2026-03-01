O Salnés contará con un corredor de 59 refugios seguros para murciélagos

O Salnés inaugurará este mes una Red de refugios para murciélagos que, en principio, contará con 59 casetas. La iniciativa forma parte de un proyecto a nivel nacional para la creación de lugares seguros para ayudar a la proliferación de esta especie con muy mala prensa, pero cuya presencia conlleva múltiples beneficios para la sociedad, y en muchos ámbitos.

La iniciativa parte de la Asociación Ideas de Bombero del incansable arousano Pancho de la Barrera, conocido por implicarse en multitud de iniciativas solidarias y medioambientales, como esta, para la cual cuentan con el apoyo del Concello de Ribadumia y el permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta.

Así, el próximo 14 de marzo van a inaugurar la red de cajas-refugio para O Salnés colocando las primeras siete de un total que alcanzará las 59, distribuidas a lo largo de más de tres kilómetros del cauce del regato de A Armenteira, desde la rotonda de Os Castaños, continuando por el lado del río Umia y hasta llegar a la altura del Club de Piragüismo, coincidiendo así con un tramo de la Variante Espiritual saliniense del Camiño de Santiago.

Así lo cuenta este bombero de oficio que además hace un llamamiento para los interesados en aportar su granito de arena, tanto en la colocación y seguimiento que se hace posteriormente de estos refugios, como en la colaboración de los gastos de construcción de estas casetas de madera.

Otras iniciativas

El Ayuntamiento de Ribadumia también ha hecho un llamamiento y toda la información puede encontrarse en las redes sociales de esta administración y del Proyecto Basajaun, que también está inmerso en la colocación de nidos para especies de pájaros insectívoros. De hecho, ya han colocado un buen número en Monte Lobeira y también para murciélagos.

Por 20 euros se puede ayudar a que esta iniciativa siga adelante y, además, el refugio llevará tallado el nombre de su padrino.

Según su impulsor, la relevancia de crear estas redes de refugios para murciélagos en áreas de importancia para la biodiversidad reside en conservar los ejemplares existentes, atraer a más y fijar poblaciones. Y es que se trata de animales que son grandes «controladores biológicos de plagas, promueven la agricultura sostenible, al reducir la necesidad de usar pesticidas químicos, y mejoran la calidad del producto final, pues reducen el número de insectos que pueden dañar las plantas».

Motivo para colocarlas

Pero más concretamente, serán «muy valiosas» para esta zona de O Salnés para, entre otras cosas, controlar la polilla del racimo de los viñedos, pues «su eficacia ha sido demostrada en varios estudios, entre ellos el de la Bodega Enguera, en Valencia», indica.

¿Y por qué hay que instalarles cajas? De la Barrera explica que «no construyen nidos ni refugios y es por eso que los murciélagos forestales, que son arbícolas y fisurícolas (que aprovechan grietas y agujeros existentes) solamente se establecen en lugares en donde existen refugios naturales como pueden ser nidos de pájaros carpinteros abandonados, oquedades en árboles maduros, desconches de corteza… En caso de no haberlos, o se les facilita una caja-refugio o nunca se asentarán en ese territorio, de ahí la importancia de este tipo de iniciativas».

El propósito de este voluntariado medioambiental, que también ha llegado a otras partes de Galicia, es proporcionar el asentamiento de colonias en zonas donde haya pocos lugares como estos o casi ninguno, ya sea porque los bosques son muy jóvenes, «muchas veces porque el aprovechamiento para negocios madereros impide que lleguen a crearse bosques maduros». O por la pérdida de hábitats debido a los incendios, el crecimiento de las zonas urbanas, determinadas gestiones forestales…

Este acto de arranque en Ribadumia será a las 11.00 horas en la rotonda de Os Castaños y los interesados en sumarse pueden contactar por wasap en el número 671 442 979. Necesitan a una decena de personas para colaborar en este primer paso, pero siempre hace falta una mano para seguir colocando las casetas y hacer el seguimiento.

Noticias relacionadas

También sobre el proyecto de aves insectívoras y, de hecho, al día siguiente, el 15 de marzo, a las 10.30 horas colocarán una quincena de nuevas cajas nido en Lobeira. Hace unos días estuvieron revisando las colocadas a finales de verano.