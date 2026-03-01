O Grove necesita 2 millones de euros para reparar los daños de los temporales

El Ayuntamiento de O Grove ha valorado en más de dos millones de euros los daños sufridos por las infraestructuras municipales durante los temporales de este invierno, y solicitará al Gobierno central una subvención para costear la reparación. Los destrozos se han producido, por ejemplo, en las pasarelas de madera de acceso a las playas o del popular sendero de Con Negro, así como en los sistemas de bombeo.

La administración local presentará ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, antes mañana lunes, plazo establecido por el Ministerio del Interior, un proyecto de inversiones por importe de 2.112.000 euros para la reparación y restitución de un total de 38 infraestructuras municipales dañadas por los sucesivos temporales registrados entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

La solicitud de ayuda se enmarca en la declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, «que reconoce oficialmente la excepcional virulencia de las borrascas que azotaron el litoral gallego durante ese periodo», indica el Concello en un comunicado remitido ayer.

«Los temporales dejaron un rastro de destrucción sin precedentes en las infraestructuras de acceso al litoral de O Grove. Un total de 38 infraestructuras y equipamientos municipales resultaron dañados, desde pasarelas y rampas de acceso a las playas hasta instalaciones de servicio, alumbrado, bombeos y sistemas de protección lunar».

Las playas de A Lanzada, Area das Pipas, Caneliñas, Raeiros, Seixeliño, Area da Cruz, Areagrande y el emblemático sendero de Pedras Negras figuran entre los espacios más afectados. «Sólo la reposición de las pasarelas y rampas de acceso supone una inversión estimada de más de 1,1 millones de euros», prosigue el Ayuntamiento.

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, destacó que «desde el primer momento pusimos todos los recursos del Ayuntamiento en documentar y cuantificar los daños para no perder ni un solo euro de las ayudas que nos corresponden». La solicitud incluye fichas técnicas individualizadas para cada una de las treinta y ocho infraestructuras afectadas, con una valoración detallada de las obras de reparación necesarias.

«O Grove, es un municipio que vive del mar y para el mar, nuestras playas y accesos costeros son nuestro mayor patrimonio y nuestra principal fuente de riqueza turística. Recuperarlos es una prioridad absoluta para este gobierno municipal», subrayó Cacabelos.

La solicitud contempla, además de la reparación de pasarelas y accesos, la recuperación de los sistemas de protección dunar en seis playas, la reparación de los aseos de servicio, la renovación del alumbrado en cinco núcleos costeros y la reparación de los bombeos municipales afectados.

Si el Gobierno central aprueba la subvención solicitada, el Ayuntamiento recibiría hasta 1.056.000 euros -el 50% del coste total- para acometer las obras de recuperación, aportando el municipio el resto de la inversión.