Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Periodista grovense

Nuevo podcast de Cristina García

La periodista grovense Cristina García estrena un podcast en «agalegaaudio.gal», dedicado a la reconstrucción histórica y periodística de sucesos que conmocionaron en su día a Galicia. El primer episodio, estrenado el jueves, aborda un crimen cometido en Verín en 2015.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents