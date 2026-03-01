Un incendio destruye una casa deshabitada en Santa Mariña

Un incendio arrasó la noche del viernes una casa deshabitada en Santa Mariña (Vilagarcía). La vivienda era antigua, pero estaba siendo rehabilitada, por lo que ya había partes arregladas que se han destruido. El fuego también calcinó herramientas y material de obra. El fuego empezó sobre las 23.00 horas del viernes, y la Policía Científica investiga lo sucedido, pues el incendio podría haber sido provocado.