Horsal, Kiwi Atlántico y A Saleta reciben a alumnos de A Granxa

Una decena de estudiantes del ciclo superior de Paisaxismo e Medio Rural del Centro Integral de Formación Profesional de A Granxa (Ponteareas) estuvieron el viernes en O Salnés realizando un viaje académico. Así, visitaron las instalaciones de Kiwi Atlántico, en Ribadumia; de la cooperativa Horsal, en Cambados; y del pazo de A Saleta, en Meis, que precisamente recibe estos días las que serán sus últimas visitas guiadas.

Alumnos y profesores pudieron conocer a lo largo de la jornada los jardines de tipo inglés del pazo meisino, así como la forma de trabajar de dos sociedades punteras en sus respectivos sectores, como son Kiwi Atlántico y Horsal.