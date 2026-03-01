Agricultura
Horsal, Kiwi Atlántico y A Saleta reciben a alumnos de A Granxa
Una decena de estudiantes del ciclo superior de Paisaxismo e Medio Rural del Centro Integral de Formación Profesional de A Granxa (Ponteareas) estuvieron el viernes en O Salnés realizando un viaje académico. Así, visitaron las instalaciones de Kiwi Atlántico, en Ribadumia; de la cooperativa Horsal, en Cambados; y del pazo de A Saleta, en Meis, que precisamente recibe estos días las que serán sus últimas visitas guiadas.
Alumnos y profesores pudieron conocer a lo largo de la jornada los jardines de tipo inglés del pazo meisino, así como la forma de trabajar de dos sociedades punteras en sus respectivos sectores, como son Kiwi Atlántico y Horsal.
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar
- Vuelca un coche en Vilagarcía