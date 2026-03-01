Esquerda Unida urge la apertura del aparcamiento de Villa Güimil

Esquerda Unida de Vilagarcía reclama al grupo de gobierno la puesta a disposición de los ciudadanos de las plazas de aparcamiento de Villa Güimil, que actualmente ocupa el depósito municipal de vehículos.

La formación recuerda que Ravella apuntó en su día que la apertura al público de ese parking subterráneo permitiría aliviar la pérdida de plazas derivada de las obras de O Ramal, que siguen en ejecución, por lo que urge al Concello a abrir a los ciudadanos el parking de Villa Güimil.

Sobre las obras de la futura zona verde de O Ramal, Esquerda Unida ha solicitado al gobierno municipal la gestión de una visita a la obra, con la presencia de responsables técnicos y de dirección, «para fiscalizar y conocer de primera mano el avance real de los trabajos», y evaluar si se cumplirán los plazos previstos.