Breogán reúne a cuatro fotógrafos en «Imaxes con acento meco»

El club Breogán ha «reinaugurado» la tercera edición de su exposición «Imaxes con acento meco». La muestra se encuentra en la casa da cultura Manuel Lueiro Rey, y se abrió en noviembre pasado, aunque tuvo que suspenderse a los pocos días debido al inicio de las obras en el edificio. En esta ocasión, los artistas que exponen son Paco Luna, José Luiz Oubiña, Samuel Arnoso y Ana Gondar Álvarez, cuya pasión por la fotografía empezó precisamente en Breogán .