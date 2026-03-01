Cultura
Breogán reúne a cuatro fotógrafos en «Imaxes con acento meco»
El club Breogán ha «reinaugurado» la tercera edición de su exposición «Imaxes con acento meco». La muestra se encuentra en la casa da cultura Manuel Lueiro Rey, y se abrió en noviembre pasado, aunque tuvo que suspenderse a los pocos días debido al inicio de las obras en el edificio. En esta ocasión, los artistas que exponen son Paco Luna, José Luiz Oubiña, Samuel Arnoso y Ana Gondar Álvarez, cuya pasión por la fotografía empezó precisamente en Breogán .
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar
- Vuelca un coche en Vilagarcía