Una bonoloto de cinco aciertos deja 157.000 euros en O Grove

Un boleto de la Bonoloto validado en el despacho receptor de loterías de la cafetería Habanero, en O Grove, resultó ser el único ganador del premio de segunda categoría del sorteo del pasado viernes, por lo que su propietario se embolsará 157.000 euros. La combinación ganadora estuvo formada por los números 28, 44, 43, 5, 6 y 37, y el complementario fue el 31. El poseedor del boleto sellado en la cafetería de la calle Castelao acertó cinco números y el complementario. No hubo acertantes de primera categoría.