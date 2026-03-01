El BNG organiza un acto político abierto en Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego celebra el próximo miércoles un acto político en Vilagarcía de Arousa, de entrada libre y abierto a la participación de todos los ciudadanos. Será a las 20.00 horas, en el Auditorio, e intervendrá el diputado en el Congreso, Néstor Rego. Expondrá los logros obtenidos por el BNG en Madrid y los próximos objetivos.