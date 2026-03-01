Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

El BNG organiza un acto político abierto en Vilagarcía

Redacción

Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego celebra el próximo miércoles un acto político en Vilagarcía de Arousa, de entrada libre y abierto a la participación de todos los ciudadanos. Será a las 20.00 horas, en el Auditorio, e intervendrá el diputado en el Congreso, Néstor Rego. Expondrá los logros obtenidos por el BNG en Madrid y los próximos objetivos.

