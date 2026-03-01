Alertan de robos perpetrados por dos encapuchados en A Torre

La Policía Nacional, en colaboración con la Local, investiga una sucesión de robos en casas que se ha producido en los últimos días en Vilagarcía de Arousa, y que habrían sido perpetrados por dos hombres que acceden a las viviendas encapuchados.

Uno de los primeros casos se produjo a finales de la pasada semana, cuando un hombre con el rostro tapado intentó acceder al interior de una casa de Cornazo. Sin embargo, fue captado por una cámara de videovigilancia, y al activarse la alarma de la vivienda, huyó sin llegar a robar nada.

Fuentes consultadas indican que, tras este suceso, el pasado viernes dos hombres han accedido a dos domicilios de la zona de A Torre, situados concretamente en las calles Torre de Guillán y A Robaleira. En este último caso, los ladrones habrían abandonado la casa sin llevarse nada al encontrarse con la propietaria dentro. Al parecer, habrían actuado también en Guillán y Trabanca Badiña.