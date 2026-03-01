Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertan de robos perpetrados por dos encapuchados en A Torre

Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía.

Redacción

Vilagarcía

La Policía Nacional, en colaboración con la Local, investiga una sucesión de robos en casas que se ha producido en los últimos días en Vilagarcía de Arousa, y que habrían sido perpetrados por dos hombres que acceden a las viviendas encapuchados.

Uno de los primeros casos se produjo a finales de la pasada semana, cuando un hombre con el rostro tapado intentó acceder al interior de una casa de Cornazo. Sin embargo, fue captado por una cámara de videovigilancia, y al activarse la alarma de la vivienda, huyó sin llegar a robar nada.

Fuentes consultadas indican que, tras este suceso, el pasado viernes dos hombres han accedido a dos domicilios de la zona de A Torre, situados concretamente en las calles Torre de Guillán y A Robaleira. En este último caso, los ladrones habrían abandonado la casa sin llevarse nada al encontrarse con la propietaria dentro. Al parecer, habrían actuado también en Guillán y Trabanca Badiña.

TEMAS

