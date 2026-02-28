Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre la matrícula en las escuelas infantiles

Visitas guiadas y mensajes en redes para atraer nuevos alumnos

Los CRA de Ribadumia, Meis y Valga explican las ventajas de sus planes pedagógicos

Vilagarcía abre la inscripción para la guardería

Un niño cava en un huerto del CRA de Meis.

Un niño cava en un huerto del CRA de Meis. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Anxo Martínez

Arousa

Mañana domingo, 1 de marzo, empieza el periodo de matrícula para las escuelas infantiles (de tres a seis años), así como para las guarderías, para niños de hasta tres años. Y por este motivo, algunos centros han intensificado estos días su visibilidad para atraer nuevas familias y alumnos, mediante publicaciones en redes sociales o con jornadas de puertas abiertas.

En O Salnés y Ullán funcionan tres colegios rurales agrupados (CRA), una institución educativa que agrupa varias escuelas pequeñas, generalmente asentadas en poblaciones rurales y pertenecientes a un mismo municipio. Se trata de los CRA de Ribadumia, Meis y Valga, y todos ellos han puesto en marcha estos días iniciativas para mostrar a los padres sus características educativas y, de este modo, convencerles de que matriculen allí a sus hijos.

El CRA de Valga, por ejemplo, compuesto por seis escuelas rurales, ha subido una publicación a sus redes sociales, en la que ofrece educación innovadora y respetuosa con la diversidad, así como un ambiente familiar y abierto a la comunidad, en el que los niños pasarán mucho tiempo al aire libre. La dirección pone a disposición de las familias un número de teléfono y un correo electrónico para obtener más información, despejar dudas o incluso concertar una visita guiada para conocer el centro.

Los CRA de Meis y Ribadumia, por su parte, organizaron esta misma semana sendas visitas guiadas a sus instalaciones y, al menos en el caso de Ribadumia, incluso dejan la posibilidad de llamar por teléfono y reservar hora en otro momento para conocer las instalaciones si no se pudo acudir en la convocatoria general.

Ambos centros señalan a las familias que disponen de comedor escolar, y ofrecen a los niños una educación próxima a la naturaleza. En Ribadumia, por ejemplo, anotan en sus redes sociales que disponen de huerto e invernadero.

Meis destaca que su proyecto pedagógico da mucha importancia al juego de calidad y a la importancia del movimiento físico de los niños. En Ribadumia, por su parte, citan que trabajan con los pequeños aspectos de inglés, teatro, expresión musical o nuevas tecnologías. En realidad, la propuesta educativa de los CRA suele ser similar, ya que tienen en común que son centros con pocos alumnos y asentados en núcleos rurales o poco poblados.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía anuncia el calendario de matrícula de la escuela infantil municipal para el curso 2026-27. El proceso comenzará con las solicitudes de renovación de plaza, es decir, de quienes ya estén matriculados en el presente curso.

Estas familias podrán hacerlo entre el 1 y el 15 de marzo. La segunda ronda de matrícula será para quienes deseen reservar una nueva plaza para el próximo curso, del 23 de marzo al 15 de abril. La guardería situada en A Lomba abre a las 7.30 de la mañana y cierra a las 20.00 horas. El servicio de comedor funciona de 12.00 a 14.00 y el de merienda, de 16.00 a 17.00 horas.

