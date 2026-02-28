Visitas guiadas y mensajes en redes para atraer nuevos alumnos

Mañana domingo, 1 de marzo, empieza el periodo de matrícula para las escuelas infantiles (de tres a seis años), así como para las guarderías, para niños de hasta tres años. Y por este motivo, algunos centros han intensificado estos días su visibilidad para atraer nuevas familias y alumnos, mediante publicaciones en redes sociales o con jornadas de puertas abiertas.

En O Salnés y Ullán funcionan tres colegios rurales agrupados (CRA), una institución educativa que agrupa varias escuelas pequeñas, generalmente asentadas en poblaciones rurales y pertenecientes a un mismo municipio. Se trata de los CRA de Ribadumia, Meis y Valga, y todos ellos han puesto en marcha estos días iniciativas para mostrar a los padres sus características educativas y, de este modo, convencerles de que matriculen allí a sus hijos.

El CRA de Valga, por ejemplo, compuesto por seis escuelas rurales, ha subido una publicación a sus redes sociales, en la que ofrece educación innovadora y respetuosa con la diversidad, así como un ambiente familiar y abierto a la comunidad, en el que los niños pasarán mucho tiempo al aire libre. La dirección pone a disposición de las familias un número de teléfono y un correo electrónico para obtener más información, despejar dudas o incluso concertar una visita guiada para conocer el centro.

Los CRA de Meis y Ribadumia, por su parte, organizaron esta misma semana sendas visitas guiadas a sus instalaciones y, al menos en el caso de Ribadumia, incluso dejan la posibilidad de llamar por teléfono y reservar hora en otro momento para conocer las instalaciones si no se pudo acudir en la convocatoria general.

Ambos centros señalan a las familias que disponen de comedor escolar, y ofrecen a los niños una educación próxima a la naturaleza. En Ribadumia, por ejemplo, anotan en sus redes sociales que disponen de huerto e invernadero.

Meis destaca que su proyecto pedagógico da mucha importancia al juego de calidad y a la importancia del movimiento físico de los niños. En Ribadumia, por su parte, citan que trabajan con los pequeños aspectos de inglés, teatro, expresión musical o nuevas tecnologías. En realidad, la propuesta educativa de los CRA suele ser similar, ya que tienen en común que son centros con pocos alumnos y asentados en núcleos rurales o poco poblados.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía anuncia el calendario de matrícula de la escuela infantil municipal para el curso 2026-27. El proceso comenzará con las solicitudes de renovación de plaza, es decir, de quienes ya estén matriculados en el presente curso.

Estas familias podrán hacerlo entre el 1 y el 15 de marzo. La segunda ronda de matrícula será para quienes deseen reservar una nueva plaza para el próximo curso, del 23 de marzo al 15 de abril. La guardería situada en A Lomba abre a las 7.30 de la mañana y cierra a las 20.00 horas. El servicio de comedor funciona de 12.00 a 14.00 y el de merienda, de 16.00 a 17.00 horas.