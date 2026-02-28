Vinculan al yihadista de Ribadumia con el Estado Islámico

El ciudadano de origen árabe detenido esta semana en Ribadumia por su presunta relación con el yihadismo había manifestado su intención de unirse al Estado Islámico, según un comunicado de prensa difundido ayer por la Policía Nacional.

Una unidad especial desplazada desde Madrid irrumpió el pasado martes de madrugada en la vivienda de Sisán (Ribadumia) en la que vivía de alquiler el investigado, un hombre de unos 30 años, que explicó a algunos vecinos que era palestino, y que habría llegado a España huyendo de la guerra entre Israel y Hamás.

La Policía Nacional sostiene que el hombre presentaba «un alto grado de radicalización». «En el seno de un amplio entramado yihadista virtual, y bajo estrictas medidas de seguridad, el investigado realizaba actividades pro yihadistas, entre las que se encontraban el contacto y envío de diverso material de esta organización terrorista a un gran número de usuarios, exteriorizando su adhesión al Estado Islámico», manifiesta el cuerpo policial en su comunicado.

En la operación participaron unidades policiales de Madrid, Valencia, Pontevedra y Vigo

Según la misma fuente, el detenido «manifestó a terceras personas su deseo de desplazarse a zona de dominio del Daesh (Estado Islámico) para unirse a sus filas y capacitarse en el uso y manejo de armas para combatir».

El consumo prolongado de material terrorista por parte del detenido, añade la nota, «orientado a la capacitación para la comisión de atentados, suponía un alto riesgo para la seguridad nacional».

La operación fue desarrollada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas de Información de Valencia, Pontevedra y Vigo, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, el magistrado Santiago Pedraz, ordenó el viernes el ingreso en prisión del sospechoso, acusado de los presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, pertenencia a organización y autoadoctrinamiento.