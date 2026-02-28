Vilagarcía de Arousa renueva su apuesta cultural con VGA365: 17 eventos para impulsar la ciudad

El gobierno local de Vilagarcía de Arousa ha renovado su compromiso con la cultura y con el impulso de la marca VGA365, un proyecto que agrupa diecisiete eventos y que contribuye a proyectar a imagen de la ciudad como un destino «siempre abierto». Así se puso de manifiesto en la reunión de trabajo mantenida ayer con los organizadores de los festivales y ciclos culturales que conforman esta programación anual.

En el encuentro participaron el alcalde, Alberto Varela; la concejala de Cultura, Sonia Outón; la edil de Urbanismo y Movilidad, Paola María; y representantes de todas las iniciativas, desde las de mayor presupuesto, como Revenidas, Atlantic Fest o Curtas Festival do Imaxinario, hasta propuestas de menor tamaño como Ameixa Rock, Alén Metal Fest o Folk no Alobre. Todos coincidieron en que la marca VGA365 genera sinergias positivas: incrementa la visibilidad de cada cita y refuerza la idea de una ciudad con actividad cultural continua durante todo el año.

El alcalde agradeció el trabajo de todas las organizaciones, destacando la notable afluencia de visitantes que registran los eventos, muchos procedentes de fuera del municipio. Precisamente por el volumen de actividades y los servicios municipales implicados –obras, electricidad, jardines, policía o comunicación–, el ejecutivo solicitó que las necesidades de cada evento se comuniquen con al menos dos meses de antelación para facilitar la planificación y evitar solapamientos, dado que los recursos municipales son limitados.

Durante la reunión, varios organizadores insistieron en la necesidad de una mayor colaboración «por parte de otras administraciones». Señalaron la lentitud de algunos trámites burocráticos y reclamaron facilidades para el uso de espacios públicos bajo competencia de Costas o Portos de Galicia, así como la exención de cánones cuando se trate de actividades culturales de interés general. El alcalde se comprometió a trasladar estas demandas a ambas entidades, una petición recurrente del sector.

El gobierno local considera la cultura «un sector estratégico para el desarrollo de la ciudad». Por ello, difundirá el calendario conjunto de VGA365 a lo largo de todo el año, con independencia del evento que se celebre cada momento. La promoción se realizará mediante los canales tradicionales y herramientas digitales, reforzando la proyección exterior de Vilagarcía.

Destacan desde Ravella que hace una década el municipio solo contaba con apenas tres grandes citas culturales; hoy la oferta supera el triple y se distribuye durante los doce meses. La reciente incorporación del ciclo de la sociedad Filarmónica y la Semana de Cine del Cine Clube Ádega amplían aún más la programación. n