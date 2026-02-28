El sector del mar busca indemnizaciones

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y el PSdeG-PSOE provincial escenificaron ayer su intención de abanderar una demanda que el grueso del sector mar-industria considera de justicia: el establecimiento de ayudas para compensar, minimizar y/o corregir las terribles pérdidas causadas por los últimos temporales.

Por la mañana, los socialistas citaron a alcaldes, concejales y diputados en A Illa para analizar «la situación de crisis del sector marisquero producida por la cadena de temporales».

Y por la tarde, la PDRA hizo lo propio en Carril con representantes de cofradías, agrupaciones de marisqueo y mejilloneros «con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre las demandas que es necesario implementar para dar respuesta a la situación actual».

Sobre la mesa, la mortandad de almeja, berberecho, mejillón y navaja, como también los destrozos sufridos en las bateas, los desprendimientos de mejillón y demás problemas que afectan al sector, incluidos los cierres de bateas y bancos marisqueros a causa de las biotoxinas marinas.

Problemas que, por cierto, no solo atañen a los productores –incluidos los parquistas de Carril–, sino también a los vendedores de la plaza, depuradores de moluscos, cocederos, conserveras, comercializadores, transportistas, empresas de servicios marítimos y, en definitiva, todos los eslabones que conforman el sector mar-industria en Galicia.

Una mariscadora mostrando almeja muerta en la playa de Vilagarcía. / Iñaki Abella

La hoja de ruta planteada por la PDRA giraba en torno a tres ejes: la crisis del marisqueo, agravada por los últimos temporales; la mortandad por descenso de salinidad que se vincula directamente al vaciado de los embalses y la contaminación de la ría.

Empezando por la primera línea de acción ante «la crisis del marisqueo, cierre de cofradías, abandono de la actividad y posible pérdida de concesiones», por aquello de haber empresas interesadas en trabajar zonas improductivas, la PDRA expuso a los presentes diversas demandas socioeconómicas y estructurales.

Entre ellas, «ayudas directas a las cofradías para mantener todos los puestos de trabajo y a los propios mariscadores, exención de las cuotas de la Seguridad Social y prórroga automática de los permisos de explotación» hasta la recuperación de la ría.

El mejillón también se está viendo afectado. / FdV

También se propone «prorrogar las concesiones, crear un seguro público de producción marisquera y establecer ayudas compensatorias por las pérdidas ocasionadas en el sector marisquero y en el bateeiro».

Ligado a este apartado aparece el del vaciado de embalses, toda vez que la PDRA insiste en que no se está efectuando correctamente, de tal forma que el desembalsado cuando hay previsiones meteorológicas de lluvias abundantes es letal para el marisco.

Razón por la cual ayer se expuso de nuevo la necesidad de un «cambio en la normativa que obligue a regular y publicitar» un protocolo de vaciado de presas «con datos en tiempo real sobre el nivel de los embalses, volumen descargado en pleamar y boyas de aforo en las desembocaduras de los ríos que suministren datos para comprobar la altura y hora del día».

Los parques de cultivo de Carril también sufrieron mortandad. / Iñaki Abella

Una demanda medioambiental que se suma a las planteadas cuando se habla de contaminación en la ría. En este caso la PDRA buscó ayer el respaldo de los sectores o entidades representadas en la reunión mantenida en Carril para exigir un «plan plurianual de recuperación de las rías».

Hablan de una línea de acción «que contemple un estudio multidisciplinar e independiente sobre su situación», pero que también introduzca medidas de «saneamiento integral» y «la regeneración de los bancos marisqueros».

Un plan, dicho sea de paso, que «deberá diseñarse en colaboración con las cofradías y bateeiros», dándoles la oportunidad de «participar tanto en el trabajo directo como en la monitorización de la contaminación con boyas».

Marisco muerto en la ría. / Iñaki Abella

De igual manera, la propuesta que lanza la PDRA, para la que ayer buscó el apoyo del sector, requiere de una actuación conjunta de Augas de Galicia, Gardacostas y Seprona para controlar y evitar los vertidos al medio marino.

«Es necesario establecer un sistema de alerta de vertidos procedentes de empresas y depuradoras de aguas residuales al que puedan acceder las organizaciones sectoriales», considera la plataforma.

Para terminar reclamando la realización de informes anuales sobre las medidas adoptadas para eliminar las emisiones de aguas residuales y frenar la contaminación provocada por plantas industriales y explotaciones mineras.