El presupuesto de 2026 de A Illa de Arousa supera los seis millones de euros gracias a la aportación del Plan Extra +Provincia

El Concello de A Illa de Arousa llevará al pleno ordinario del próximo 6 de marzo la aprobación de los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que el gobierno local define como las más ambiciosas de su historia reciente. El documento económico asciende a 5.569.149,96 euros, una cifra superior a la del ejercicio anterior que, según el ejecutivo municipal, «consolida la estabilidad financiera, reduce la deuda y refuerza la capacidad inversora».

A este montante se sumará, una vez confirmada, la aportación del Plan Extra +Provincia, estimada en medio millón de euros, lo que situaría el presupuesto total por encima de los seis millones. El gobierno local destaca que este crecimiento se produce sin recurrir a endeudamiento ni incrementar impuestos o tasas municipales, reflejo «de una gestión económica rigurosa y planificada».

El teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Manuel Suárez, señaló que «estas cuentas demuestran que es posible crecer, invertir y reforzar servicios públicos al tiempo que reducimos deuda», y añadió que el municipio dispone hoy de una situación saneada que permite priorizar políticas públicas centradas en las personas.

Uno de los ejes principales del presupuesto es el refuerzo de los servicios sociales. Desde el inicio del mandato, el Concello ha incrementado casi al doble las horas del Servicio de Ayuda en el Hogar, una medida orientada a mejorar la atención a personas mayores y familias. Este aumento supone, según el gobierno local, «más cuidados, más apoyo y la calidad de vida para la población».

Según expone Suárez, las cuentas municipales también mantienen el respaldo al tejido asociativo local. Entidades culturales, deportivas, vecinales, sociales, asociaciones de jubilados, mujeres rurales, anpas, la comisión de las Festas do Carme y la Asociación de Empresarios seguirán contando con el apoyo económico municipal, «con el objetivo de garantizar estabilidad a los colectivos que dinamizan la vida social del municipio».

Uno de los proyectos más relevantes del ejercicio será la adquisición de cerca de 40.000 metros cuadrados en la zona de Testos, con una inversión de 816.715,70 euros. Esta operación permitirá desarrollar el área deportiva prevista en el PXOM y facilitará la futura construcción del pabellón municipal, además de transformar el entorno en un gran espacio público de esparcimiento. La nueva zona quedará conectada con el centro urbano en menos de diez minutos a pie y aspira a convertirse en el parque público que la vecindad lleva años demandando.

El anexo de inversiones para 2026 contempla actuaciones por un total de 1.078.020,49 euros. Entre las intervenciones previstas figuran mejoras en el sistema municipal de saneamiento, actuaciones en el Centro de Interpretación da Conserva, la rehabilitación de instalaciones náutico-deportivas dentro del III Plan de Infraestructuras Deportivas, proyectos vinculados a la Red Natura 2000 y al Fondo de Compensación Ambiental, la adquisición mediante leasing de una máquina barredora y mejoras en equipamientos deportivos, como la nueva megafonía del Salvador Otero o la compra de un tapiz para gimnasia rítmica.

El programa inversor se completa con actuaciones de restauración patrimonial, como la recuperación de un cruceiro, y la adquisición de un elevador para la Escola de Navegación Tradicional de la ACD Dorna.

El gobierno local define el presupuesto como «realista, responsable y transformador», al combinar estabilidad económica, refuerzo de servicios públicos e inversiones estratégicas que, a su juicio, marcarán el futuro de A Illa.