La emigración al extranjero repunta: 600 arousanos hacen la maleta cada año

En el año 2024, un total de 573 arousanos hicieron las maletas para establecerse en el extranjero. Así lo desvela una encuesta sobre movimientos migratorios, publicada ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). El informe apunta que los municipios de la comarca ganaron población en 2024 a nivel migratorio, pero eso no evita que decenas de personas sigan marchando fuera de España.

El IGE incluye en la cifra de emigraciones tanto a los nacidos en algún municipio de O Salnés como a los procedentes de otras localidades, pero empadronados en un Ayuntamiento de la comarca y que, en un momento dado, vuelven a marcharse, ya sea por motivos laborales, familiares o de estudios.

Además, se da la circunstancia de que en 2024 repuntó el número de vecinos de O Salnés que salieron de España. El año anterior, los nueve municipios de la comarca sumaron 569 personas que emigraron al extranjero, y al año siguiente fueron 573.

Saldo positivo

Según la estadística del IGE, en el año 2023 emigraron en O Salnés un total de 3.654 personas. Al año siguiente, que es el dato más actualizado, fueron algunas menos: 3.645. Lo llamativo es que el porcentaje de personas que marcharon de sus localidades para asentarse en el extranjero es muy elevado, del 17 por ciento.

Pese a todo, el saldo migratorio (la diferencia entre inmigrantes llegados, y emigrantes que se han marchado) es claramente positivo en O Salnés. En 2024, el saldo de los municipios de la comarca fue de 768 personas más, presentando las mejores cifras Vilagarcía (368 vecinos más), Sanxenxo (156) y Cambados (132). En los tres casos, el saldo migratorio repuntó de forma notable en 2024.

En lo que se refiere a las emigraciones de larga distancia, el IGE contabilizó la salida fuera de Galicia de 1.300 residentes en O Salnés, de los cuales 538 eran vecinos de Vilagarcía. En torno a la mitad de estos emigrantes se establecieron fuera de España.

Medio centenar de vecinos de Vilagarcía de más de 55 años marcharon de España en 2024

Por ayuntamientos, de donde más personas salieron fuera de España en 2024 fue de Vilagarcía de Arousa (274 vecinos), seguido de Sanxenxo (79) y Cambados (61). Pero salieron rumbo al extranjero vecinos de todos los concellos de la comarca. El instituto gallego de estudios estadísticos contabilizó medio centenar de salidas internacionales de O Grove; 11 de A Illa; 27 de Meaño; 17 de Meis; 22 de Ribadumia; y 32 de Vilanova.

Otro aspecto que pone de manifiesto el IGE es que la emigración sigue siendo un fenómeno que trasciende las edades, pues aunque se produce mayoritariamente entre los 30 y los 55 años de edad, también siguen siendo muchas las personas que se desplazan pasados los 55 años, cuando las oportunidades laborales son más escasas. Solo en Vilagarcía, en 2024 fueron 45 las personas de más de 55 años que se mudaron fuera de España, en muchos casos por motivos laborales.