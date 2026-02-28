Educación
El BNG de Vilagarcía confía en una pronta solución para modificar el horario del CEIP de Rubiáns
La diputada Montse Prado expuso la problemática en el Parlamento
El BNG de Vilagarcía se muestra esperanzado ante una próxima solución al cambio horario solicitado por la comunidad educativa del CEIP Plurilingüe de Rubiáns. La cuestión fue abordada en la Comisión 4ª del Parlamento de Galicia, donde la diputada Montse Prado defendió la necesidad de modificar el horario del centro, acompañada por representantes de la Anpa y miembros del grupo municipal.
Prado aseguró que se trata de «un conflicto fácil de resolver», que únicamente requiere habilitar un autobús que permita adelantar la entrada al colegio en veinte minutos. La diputada subrayó que la situación general está generando problemas de salud y dificultades en el desarrollo motor y pedagógico del alumnado, avalados por informes médicos, y defendió que el bienestar de los menores debe prevalecer.
Asimismo, señaló que el horario vigente impide implantar un Plan Madruga. Recordó que la matriculación comienza el lunes, por lo que las familias necesitan conocer las condiciones del centro.
Tras la respuesta de la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, el BNG concluye que la solución está próxima, al existir informes favorables de Educación y Movilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía