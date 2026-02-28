Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Auditorio de Vilagarcía acoge el concierto "Décimo Aniversario" de la Sociedad Filarmónica con Hera Hyesang Park

La soprano cuenta con un notable prestigio internacional.

La soprano cuenta con un notable prestigio internacional. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

El Auditorio de Vilagarcía acoge hoy (20.30 horas) uno de los conciertos más esperados de la temporada «Décimo Aniversario» de la Sociedad Filarmónica. Se trata del recital de la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, que estará acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre. Los no socios de la entidad organizadora deberán abonar 20 euros en taquilla.

