El Auditorio de Vilagarcía acoge el concierto "Décimo Aniversario" de la Sociedad Filarmónica con Hera Hyesang Park
Vilagarcía
El Auditorio de Vilagarcía acoge hoy (20.30 horas) uno de los conciertos más esperados de la temporada «Décimo Aniversario» de la Sociedad Filarmónica. Se trata del recital de la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, que estará acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre. Los no socios de la entidad organizadora deberán abonar 20 euros en taquilla.
