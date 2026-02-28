Dos arousanos van a juicio en Pontevedra por tráfico de drogas

La Audiencia de Pontevedra juzga la próxima semana a dos arousanos implicados en sendos procedimientos por delitos contra la salud pública. Uno de ellos va dirigido contra un hombre acusado de vender a otro una pequeña cantidad de heroína; el segundo es contra un vecino de Meis que, presuntamente, vendió medio kilo de cocaína a otro que horas después sería detenido en A Coruña.

Este último caso fue instruido por el Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 3. A finales de agosto de 2023, la Udyco de la Policía Nacional de Pontevedra tuvo conocimiento de los contactos telefónicos de un hombre de Paradela (Meis) con otro de Cistierna (León) por un asunto de drogas.

Según el escrito de acusación del fiscal, al anochecer del 3 de septiembre, el meisino se vio en el aparcamiento de un bar de Paradela con un tercer implicado, que se había desplazado hasta Galicia en nombre, supuestamente, del leonés. Tras verse los dos hombres, se dirigieron a casa del de Meis, donde se habría producido la venta de la droga.

Horas después, poco después de medianoche, el presunto narco que se había desplazado hasta Meis fue interceptado en A Coruña, y los agentes de la Udyco le encontraron en el habitáculo del filtro de aire del coche un paquete en cuyo interior había 500 gramos de cocaína, con una riqueza del 86 por ciento, y que, según las estimaciones de los peritos, habría alcanzado un valor de 136.000 euros vendida en dosis.

El detenido en A Coruña ya fue condenado, pero no así los vecinos de Meis y León. Ambos están citados el jueves de la próxima semana (día 5) a una audiencia preliminar en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra. Si hay conformidad entre el fiscal y los acusados, ya no habrá juicio. Sin embargo, si no hay acuerdo, el juicio se programaría para otra fecha.

Inicialmente, el fiscal pide para cada uno de los procesados cuatro años y nueve meses de prisión, y el abono de una multa de 405.000 euros. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales.

Mientras, el acusado de Vilagarcía será juzgado en la sección segunda de la Audiencia, también el jueves de la próxima semana. En este caso, sí tiene antecedentes penales, y el Ministerio Público pide para él cuatro años y medio de cárcel y una multa de 30 euros.

Su detención se produjo el mediodía del 13 de agosto de 2023, cuando el procesado se dirigió al jardín del parque del Doutor Fleming, en Vilagarcía de Arousa, y se dirigió a un hombre que estaba sentado en un banco. Presuntamente, le entregó una pequeña bolsa a cambio de 10 euros.

La bolsa contenía poco más de 0,1 gramos de heroína, y el investigado llevaba encima un billete de 20 euros, que también le fue intervenido, al considerar la policía que lo había obtenido gracias a la venta de estupefacientes. Fue detenido y puesto en libertad al día siguiente, tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, plaza 2. El fiscal le acusa de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.