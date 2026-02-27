La Xerencia de Urbanismo da luz verde a un centenar de pisos

La Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía ha aprobado en sus últimas reuniones media docena de proyectos nuevos, entre promociones de viviendas residenciales y de uso turístico. Entre todos ellos suman en torno a un centenar de pisos. Estos proyectos se localizan en la confluencia de As Carolinas con Blanco Amor, en Rosalía de Castro, en las calles Cruz y Aduana de Carril, entre Francisco Porto Rey y Ramón Martínez (O Piñeiriño), y en la avenida de Cambados.

Este último es uno de los proyectos más ambiciosos, puesto que contempla la construcción de 39 viviendas, distribuidas en seis plantas. El edificio tendrá una altura de algo más de 19 metros, y el presupuesto material de ejecución supera los 4,3 millones de euros. El promotor es Inversiones Simro, y el Ayuntamiento de Vilagarcía también le ha dado permiso para ocupar parcialmente la vía pública con una rampa para el paso de vehículos al sótano.

Otra de las promociones que han recibido el visto bueno del departamento de Urbanismo de Vilagarcía de Arousa se encuentra entre As Carolinas y Blanco Amor. La empresa Duquessa Inmobles ha presentado un proyecto para otros 39 pisos. En este caso, el presupuesto de ejecución material asciende a 3,4 millones de euros.

Por su parte, Iniciativas Gersavi ha recibido el visto bueno a una solicitud para las calles Francisco Porto Rey y Ramón Martínez. En este caso, se trata de una promoción distribuida en dos bloques, que sumarán 27 viviendas. La altura máxima de los inmuebles se situará en los 13,3 metros, y el presupuesto de ejecución material es de 1,2 millones de euros.

La Xerencia ha dado asimismo autorización a una nueva conversión de un local comercial en vivienda, una tendencia cada vez más extendida en la ciudad. En este caso, lo que se le solita es el cambio de uso de un bajo a vivienda en la calle Rosalía de Castro.

El área de Urbanismo de Vilagarcía ha dado asimismo el visto bueno a un proyecto para la creación de cuatro apartamentos turísticos en Carril, concretamente en las calles Aduana y Cruz. Pero en este caso no se trata de obra nueva, sino que la promotora reformará, rehabilitará y ampliará dos edificaciones ya existentes.

En el caso de las obras nuevas, los promotores dispondrán de un plazo máximo de seis meses para empezar los trabajos desde la notificación del acuerdo de la Xerencia, y tendrán que finalizarlas en un máximo de tres años. La normativa establece asimismo que los trabajos no podrán interrumpirse durante un periodo superior a los seis meses, salvo que concurran situaciones excepcionales o se haya tramitado con anterioridad una prórroga.

Industria

Un promotor particular ha presentado un estudio de detalle para la ordenación de una parcela industrial en el lugar de Sentín, en la parroquia de Rubiáns. El expediente debe someterse a información pública, para la recepción de eventuales alegaciones. Al mismo tiempo, se ha solicitado la emisión de un informe al Ministerio de Fomento, puesto que la parcela da a la carretera Nacional 640.

La Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía ha dado asimismo el visto bueno a la solicitud cursada por la empresa Impex para el acondicionamiento de la nave de la avenida de Rubiáns a la que han trasladado provisionalmente su almacén de productor biocidas y fitosanitarios, después del incendio que destruyó la nave que tenían en esa misma calle, en agosto de 2025. Impex está pendiente de construir una gran planta en el polígono de Baión.