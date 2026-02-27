Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de Arousa alertan de una presunta estafa telefónica

Redacción

Vilagarcía

Vecinos de Vilagarcía alertaron ayer de una posible estafa telefónica, que estaría perpetrando una persona que llama asegurando que lo hace desde el Ayuntamiento, y solicitando datos personales. Según el testimonio de las personas que recibieron estas llamadas, cuando las devuelven para asegurarse, les contesta una persona que afirma estar en Madrid y que, según su versión, lleva recibiendo múltiples llamadas desde Vilagarcía de Arousa y Pontevedra, por lo que ha interpuesto una denuncia.

