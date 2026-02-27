Sucesos
Vecinos de Arousa alertan de una presunta estafa telefónica
Redacción
Vilagarcía
Vecinos de Vilagarcía alertaron ayer de una posible estafa telefónica, que estaría perpetrando una persona que llama asegurando que lo hace desde el Ayuntamiento, y solicitando datos personales. Según el testimonio de las personas que recibieron estas llamadas, cuando las devuelven para asegurarse, les contesta una persona que afirma estar en Madrid y que, según su versión, lleva recibiendo múltiples llamadas desde Vilagarcía de Arousa y Pontevedra, por lo que ha interpuesto una denuncia.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- El "Nuevo Santa Irene" y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía