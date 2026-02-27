Sociedad contra suciedad en el litoral arousano

Hace días se explicaba que los ciudadanos están cada vez más concienciados en eso de preservar el medio ambiente, de ahí que se impliquen cada año con mayor intensidad en la recogida voluntaria de basura marina.

Algo que cobra especial significación en esta época, después de que el tren de borrascas convirtiera buena parte del litoral en un gran estercolero.

Este movimiento ciudadano se antoja especialmente importante este fin de semana, cuando están programadas diversas actividades en Arousa y toda Galicia mediante las que retirar plásticos, microplásticos, neumáticos, viejos aparejos de pesca, vidrio, latas y demás desperdicios que el ser humano deposita en el mar y que éste se encarga de devolver a tierra firme –al menos una pequeña parte de la basura que esconde– cuando llegan los temporales.

El voluntariado citado para este finde empezaba a movilizarse hoy mismo con una acción de recogida solidaria en playas de Bamio (Vilagarcía) y Tragove (Cambados) impulsadas por el colectivo medioambiental Limpiarousa.

Basura acumulada en la playa de Vilagarcía, esta tarde. / Noé Parga

Se enmarcaba en la campaña Tarugotón 2026, llamada así porque presta especial atención a la recogida de los tarugos, es decir los palillos plásticos que se usan en las cuerdas de las bateas para favorecer el cultivo de mejillón y evitar desprendimientos.

En cualquier caso, la limpieza de hoy y las previstas para mañana y el domingo no se limitan a los tarugos, sino que se extienden a todo tipo de porquería depositada por el mar en la línea de costa durante las últimas semanas.

Por cierto, que puestos a citar problemas hay que denunciar que hoy mismo se produjo un vertido de fecales que cubría la arena, se notaba en el agua y desprendía un olor nauseabundo. Todo ello en la playa de Vilagarcía, según denunciaron algunos ciudadanos que paseaban por la zona y llegaron a alertar de lo sucedido al Concello.

Recogida de basura marina en Tragove, esta tarde. / Noé Parga

Pero volviendo al Tarugotón, decir que mañana tiene continuidad en la playa de O Castelete (Vilanova de Arousa), esta vez con participación de la cofradía de pescadores de la localidad y el Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Como hoy en Tragove, el Tarugotón de este fin de semana «busca contribuir a la conservación de la costa y sensibilizar a la población sobre la problemática de los palos (palillos) de batea, conocidos como tarugos, y de otros residuos marinos presentes en los arenales gallegos».

Así lo destacan Adega, Limpiarousa, Surfrider y ProxectoaMARte, que impulsan esta segunda edición del Tarugotón después de que el año pasado, en la primera, movilizaran a unas trescientas personas en toda Galicia para «retirar más de 16.000 tarugos en apenas tres días».

Por cierto, que los organizadores del Tarugotón animan a los participantes no solo a recoger los palillos, sino también a contabilizarlos e indicar su estado, aclarando si están enteros o fragmentados, así como a recopilar información sobre el lugar de recogida y el número de participantes.