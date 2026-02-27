Ribadumia junta a todas sus maestras para arrancar el 8-M

La programación de Ribadumia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer arranca hoy mismo con un encuentro de maestras jubiladas y en activo con el objetivo de analizar como ha evolucionado la educación. Y es que como parte del CIM comarcal, sigue la estela de este año de homenajear a estas referentes y en línea con la política municipal desde hace años, donde la "prevención y la educación son fundamentales".

Así lo indicó ayer el alcalde, David Castro, que compareció junto a las concejalas Alba Martínez y Mar Rey, concejalas de Igualdade y Cultura, respectivamente. Así las cosas, la tradicional gala estará dedicada a estas profesionales y para la cita de hoy han avisado a medio centenar.

Será un café con "Lembranzas das aulas" y abierto aún a quien se les quedara atrás. Tendrá lugar a las 18.00 horas y será un espacio "estupendo para intercambiar opiniones y perspectivas entre maestras ya jubiladas y otras en activo. Algunas tienen más de 80 años", expuso Rey.

La gala se celebrará el día propio, a las 19.00 horas bajo el lema: "Voces que ensinan e mans que sosteñen" y que hoy siguen siendo fundamentales en erradicar comportamientos desde la infancia. De hecho, Ribadumia tiene en marcha un programa de Educación en Igualdade en el colegio Becerra Malvar y serán sus alumnos los protagonistas de la campaña de sensibilización, que, con motivo de la efeméride, será más concreta estos días.

A través del CIM comarcal habrá otras iniciativas como un taller de salud mental y proyecto vital (día 13) y una sesión de cuentacuentos con Cris de Caldas (26) y la obra de Tarabela Teatro "O que non estaba escrito" (29).

Además, las autoridades destacaron que este Ayuntamiento cuenta con su propio mesa de coordinación interinstitucional sobre violencia contra las mujeres., cuya primera reunión será en este mes de marzo, y que va a poner en marcha un plan de igualdad en las relaciones laborales en el Ayuntamiento. n