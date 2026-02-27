Política local
El PSOE de Ribadumia exige solución a «años de incumplimiento» de la ley de transparencia
El PSOE de Ribadumia ha presentado una moción para exigir que se cumpla la ley en materia de transparencia tras «años de opacidad y de información sin publicar o desactualizada». Su portavoz, Javier Mougán, expone ejemplos como que, las últimas actas de juntas de gobierno y plenarias publicadas en el Portal de Transparencia son de 2017 y 2019.
Asimismo, se queja de que desde septiembre del año pasado «se vienen produciendo fallos técnicos en las retransmisiones» -el de febrero «ya ni se emitió»- o que el Periodo Medio de Pago no se informa de manera actualizada; «la última vez fue en un pleno de mayo de 2025», asegura.
Indica que «no se trata de incidencias puntuales, sino de una acumulación de incumplimientos» que también atañen al derecho de los vecinos a la transparencia en la gestión municipal, lo cual «no es una opción política, es una obligación legal», recuerda al Ejecutivo de David Castro.
Además de pedirle que corrija esto, le reprocha que no convocara el pleno extraordinario sustitutivo de enero, como se acordó ya en 2023, y que una moción sobre el ciclo del agua que presentaron en octubre de ese año «no fuera incluida en ningún orden del día para su debate y votación, algo fuera de toda lógica democrática».
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar