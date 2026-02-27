El PSOE de Ribadumia exige solución a «años de incumplimiento» de la ley de transparencia

El PSOE de Ribadumia ha presentado una moción para exigir que se cumpla la ley en materia de transparencia tras «años de opacidad y de información sin publicar o desactualizada». Su portavoz, Javier Mougán, expone ejemplos como que, las últimas actas de juntas de gobierno y plenarias publicadas en el Portal de Transparencia son de 2017 y 2019.

Asimismo, se queja de que desde septiembre del año pasado «se vienen produciendo fallos técnicos en las retransmisiones» -el de febrero «ya ni se emitió»- o que el Periodo Medio de Pago no se informa de manera actualizada; «la última vez fue en un pleno de mayo de 2025», asegura.

Indica que «no se trata de incidencias puntuales, sino de una acumulación de incumplimientos» que también atañen al derecho de los vecinos a la transparencia en la gestión municipal, lo cual «no es una opción política, es una obligación legal», recuerda al Ejecutivo de David Castro.

Además de pedirle que corrija esto, le reprocha que no convocara el pleno extraordinario sustitutivo de enero, como se acordó ya en 2023, y que una moción sobre el ciclo del agua que presentaron en octubre de ese año «no fuera incluida en ningún orden del día para su debate y votación, algo fuera de toda lógica democrática».