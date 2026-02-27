El presunto agresor del Hospital do Salnés tuvo que ser sedado

Un paciente que estaba siendo atendido en el área de Urgencias del Hospital do Salnés tuvo que ser reducido a primera hora de la tarde del miércoles tras, presuntamente, agredir a una médica de este servicio, a un vigilante de seguridad que trató de contenerlo y a un policía nacional, que se personó minutos después en el Hospital.

Los hechos fueron condenados de manera enérgica tanto por la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés como por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias e Emergencias de Galicia (Semes).

Los hechos tuvieron lugar cuando un paciente, «con aparentes síntomas de intoxicación y visiblemente alterado entró en el centro de salud para ser atendido», explican desde el área sanitaria.

Durante la atención en Urgencias del hospital arousano, agredió a la médica y a un guardia de seguridad, añaden las mismas fuentes.

Tras estas agresiones, este usuario fue retenido por agentes de la Policía Nacional apostados en las instalaciones del Hospital, «donde uno de ellos también sufrió una agresión durante el forcejeo con el paciente, quien finalmente tuvo que ser sedado e intubado», prosiguen desde el área.

El gerente, José Flores, manifestó que, «debemos cuidar de quienes nos cuidan, para que nuestros pacientes sean los primeros en beneficiarse. En esta área sanitaria no se tolera ninguna agresión verbal ni física hacia nuestros profesionales, por lo que se ha presentado la denuncia pertinente y se tomarán todas las medidas legales pertinentes. Es tan incomprensible como intolerable que tanto pacientes como profesionales de la salud pública sufran estas situaciones».

Además, Flores recordó una vez más que el personal sanitario tiene la consideración de autoridad en la legislación española, «y cualquier tipo de agresión hacia este colectivo será sancionada por la ley».