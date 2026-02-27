La ordenanza de Xoán XXIII prevé hasta tres horas gratis de parking

La corporación municipal de Vilagarcía aprobó en el pleno de ayer tarde la nueva ordenanza fiscal reguladora de los aparcamientos subterráneos municipales, que contempla estancias gratuitas en el parking de Xoán XXIII de hasta tres horas para los propietarios de coches registrados en el municipio. Votaron a favor PSOE y BNG, y se abstuvieron el PP y Esquerda Unida. Una vez entre en vigor la ordenanza, los vilagarcianos dispondrán de hasta 90 minutos gratuitos en el aparcamiento y, a mayores, podrían disfrutar de otra hora y media gratis en función del volumen de gasto que hayan hecho en el comercio o la hostelería locales, una vez se firme el correspondiente convenio entre el Concello y las asociaciones del sector.

Ana Granja, del PP, acusó al ejecutivo local de «gobernar solo para los votantes del PSOE y del BNG», ya que únicamente se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas por los nacionalistas; las de Esquerda Unida y el PP fueron rechazadas en su integridad. En el caso concreto del PP, este grupo proponía, por ejemplo, primar con mayores bonificaciones a los vecinos del rural y establecer descuentos del 90 por ciento para las personas con discapacidad.

Esquerda Unida, por su parte, abogó por una ordenanza «de izquierdas», en la que, «no paguen lo mismo el vecino que cobra 5.000 euros al mes y el que cobra 500». Planteaba también bonificaciones especiales para los coches eléctricos o híbridos.

En su turno de palabra, Xabier Rodríguez, del BNG defendió que las tarifas aprobadas «son asequibles» y que al ampliar la posibilidad de firmar convenios con cualquier entidad social del municipio, se fomentará el consumo en Vilagarcía. Finalmente, la portavoz socialista, Tania García, y el alcalde, Alberto Varela, dieron la réplica a los partidos de la oposición.

García respondió a Fajardo que establecer un sistema de bonificaciones por rentas colapsaría los servicios sociales, y a Ana Granja que favorecer a los vecinos del rural con descuentos mayores supondría discriminar a los del centro, para quienes también es importante disponer de plazas de aparcamiento cerca de sus casas.

Alberto Varela, por su parte, espetó a Juan Fajardo que si bien comparte el fondo de sus propuestas de fiscalidad progresiva (donde pagan más quienes más ganan), «lo que intentamos es que esto sea realista y gobernable». «No se puede llevar la progresividad fiscal hasta los últimos extremos. Le invito a decir un solo parking que conozca en toda España en el que se pague en función de los ingresos. Señor Fajardo, sabe que no existe». Por eso, concluyó defendiendo el acuerdo aprobado ayer, que tildó de «pionero» a nivel municipal.

IES Castro Alobre

En el pleno también se aprobó por unanimidad una moción del PSOE sobre las deficiencias existentes en el instituto Castro Alobre, y que fueron denunciadas por la asociación de padres de alumnos y el propio centro. Una directiva del instituto tomó la palabra en la sesión para explicar las principales deficiencias que se han registrado en el instituto, algunas de las cuales incluso afectan a la seguridad de alumnos y trabajadores.

La moción salió aprobada por unanimidad, y el concejal del PP, Raúl Santamaría, anunció que en los próximos días los técnicos de la Consellería de Educación visitarán el instituto para conocer de primera mano los problemas. Un anuncio que los partidos de izquierdas tildaron de oportunista, al considerar que hace meses que la Xunta conocía las deficiencias, pero que hasta ahora no hizo nada.