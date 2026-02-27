Nueva ofensiva para reivindicar la plaza de Pediatría en Catoira

Después de nueve meses de protestas semanales –cada miércoles– a las puertas del centro de salud, los integrantes de la plataforma creada en defensa de la sanidad pública del Concello de Catoira aún tiene fuerzas para más.

Esta vez para convocar al pueblo vikingo a una asamblea general a celebrar el miércoles próximo, a las seis de la tarde, en la Alameda do Concello.

La razón de este encuentro no es otra que tomar decisiones sobre las nuevas medidas de presión a adoptar para mantener viva su reivindicación, toda vez que «la plaza de pediatra sigue vacía y el sustituto solo acude al centro de salud cuatro horas».

Y no solo eso, sino que «ni siquiera cubre toda la agenda, como se aprecia al comprobar que en las citas online hay huecos». Aducen los convocantes que «esto altera las estadísticas y es una excusa para que el Sergas nos quite este servicio, y si lo hacen también quitarán una enfermera».

La conclusión a la que llegan es que «nuestro centro de salud está en peligro de desmantelamiento, por eso exigimos Pediatría todos los días y pedimos a los vecinos que acudan el miércoles».