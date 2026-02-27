Meixide reclama el soterrado del cableado en Bouza de Abaixo

El presidente de la asociación de vecinos de Vilaxoán, Cándido Meixide, recordó ayer la petición ya expresada por el colectivo de que se aprovechen las obras de reforma integral de Bouza de Abaixo para soterrar el cableado de los servicios de luz y teléfono.

Meixide considera que las administraciones públicas deberían obligar a las empresas a soterrar el cableado en el caso de las obras nuevas o de reformas integrales, como es este caso.

Cándido Meixide también afeó al gobierno municipal que finalmente no accediese a celebrar una reunión con los vecinos para explicar la obra, como sí hizo por ejemplo antes de empezar a trabajar en la redacción del proyecto de Veiga do Mar. En este sentido, el presidente de los vecinos recordó también que solicitaron esa reunión dos veces, en una de ellas acompañando la solicitud con 57 firmas de vecinos de la zona. Asimismo, recordó ayer, en una breve nota, que esta obra supondrá la pérdida de unas 20 plazas de aparcamiento, situadas sobre todo en el entorno de la iglesia y de la avenida de Cambados.

El alcalde, Alberto Varela, envió esta semana una carta explicativa a los afectados, con motivo del inicio de las obras. Así, estos días se ha procedido a señalizar las redes de servicios soterrados y las conexiones afectadas por las obras, así como a la instalación de vallas y casetas. Las máquinas y los trabajadores de Construcciones Castro Figueiro, contratista de las obras, comenzarán a trabajar en la vía a partir del próximo lunes. Lo harán desde la parte más baja, junto a la plaza del mercado.