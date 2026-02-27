Meis trata de impulsar el empleo vitivinícola y agroforestal

El Auditorio de la Casa da Cultura de O Mosteiro, en Meis, acogió esta mañana la I Mesa Sectorial Vitivinícola y Agroforestal, concebida como punto de encuentro entre empresas, entidades sociales y profesionales de dos sectores clave para la economía de O Salnés.

La iniciativa forma parte del Proyecto Vives Aprende Inclusión, desarrollado por Acción Contra el Hambre a través de las Escuelas Inclusivas de Empleo de Meis y Ribadumia, y su finalidad no era otra que acercar la formación a la realidad diaria de bodegas, comunidades de montes y empresas agroforestales.

Más allá de un simple foro de debate, esta mesa sectorial pretendía escuchar directamente a quienes generan empleo en el territorio.

La reunión de esta mañana. / Iñaki Abella

La idea era que los representantes empresariales compartieran qué perfiles profesionales necesitan, qué competencias son más valoradas y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector en un contexto marcado por la modernización, la sostenibilidad y el relevo generacional.

Desde la organización subrayan que conocer de primera mano las demandas del mercado laboral es fundamental para diseñar programas formativos eficaces.

De este modo, las Escuelas Inclusivas pueden adaptar sus contenidos y metodologías, aumentando las oportunidades de inserción laboral de personas que buscan una salida profesional en el ámbito rural.

La reunión se celebró en el Auditorio. / Iñaki Abella

La jornada también servía para reforzar el trabajo en red entre agentes sociales y tejido empresarial, fomentando la colaboración y el intercambio de experiencias.

El programa del encuentro, que combina intervenciones técnicas y espacios de diálogo abierto, buscaba facilitar una participación activa y constructiva de todas las partes implicadas.

Con esta primera mesa sectorial, Meis daba un paso adelante en la creación de espacios estables de cooperación que conectan formación, inclusión social y desarrollo económico, apostando por sectores con fuerte arraigo territorial y gran potencial de futuro.

Finalmente acudió menos público del deseado, a pesar de que el programa incluía propuestas realmente llamativas.

Destacaba la mesa redonda «Retos del empleo y adecuación de perfiles en el sector primario», a la que estaban invitados Dolores Calvo, presidenta de la bodega Condes de Albarei; Joaquín Martínez, máximo responsable de la comunidad de montes de San Salvador de Meis y técnico en viticultura de la bodega Martín Códax; o Ana Feijoo, de Pazo Cilleiro; José Amador Baquero, gerente de Galega de Actuacións No Rural; José Manuel Somoza, gerente de Agroforestales Salnés; Laura Ínsua, la agricultora fundadora de «Uns pican outros non» y Lucas Porto, gerente de Porto Multiservicios.