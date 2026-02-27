Meis premia a los suyos, del carpintero siempre con un sí a una familia capital en la Festa dos Callos

La Gala Meisinos e Meisinas do Ano tendrá lugar el 14 de marzo con actuaciones musicales y sobre todo, con la entrega de reconocimientos a entidades y vecinos que han engrandecido el municipio en el pasado y el presente. Así, en esta ocasión será el turno del carpintero que siempre coge el teléfono del Concello, para lo que sea, hasta la familia que abre su casa en cada Festa dos Callos como base de operaciones para que la exaltación resulte fetén.

En concreto, esta descripción se corresponde al maestro de la ebanistería Isidoro Dios Rodiño, que «altruistamente» creó los trofeos «más bonitos» del torneo de veteranos y el pódium de la última Carreira de Leo, por nombrar algunas de sus colaboraciones, según la alcaldesa, Marta Giráldez.

Junto a otros concejales de su gobierno ayer también detalló que los Díaz Buceta merecerán el galardón, que siempre luce el rosetón del monasterio de A Armenteira, porque cada año ponen a disposición su casa junto a la plaza de España para que se use como almacén, lugar donde cortar el pan… «Para usarla en toda la intendencia que requiere la Festa dos Callos», explicó.

El listado continúa con la joven Arantxa Abal Freiría que tras tener que cerrar su librería en Cambados decidió donar el material sin vender para ayudar a las familias de su localidad a través del Ayuntamiento; una historia que contó a este diario hace algunos meses.

La nómina de siete galardonados la completan la Coral Xuntanza de Meis, que lleva 30 años difundiendo el nombre de la localidad allá donde actúa; Ricardo Fernández Mascato, por su contribución al deporte como reputado futbolista y hoy como entrenador en el Zacande, y Carmela Núñez García, fundadora del grupo folclórico O Trevo, que tanto ha aportado a la vida cultural.

Detalles

La gala, que siempre llena el auditorio de O Mosteiro, estará presentada por el periodista Terio Carreira y la Banda da Vertula ya está preparando un nuevo espectáculo musical para amenizar la velada que contará con los intérpretes Mercedes Tilve y Miguel Caldas.

Las autoridades invitan a todos los vecinos a compartir la entrega de unos premios puestos en marcha hace seis años, con la entrada del actual gobierno en la Alcaldía y que solo paró una edición por las restricciones de la pandemia.