Meaño ofrece formación para personas mayores

El Concello de Meaño organiza tres jornadas de formación para la tercera edad en aras a contribuir a reducir la brecha digital. Será los días 2, 9 y 16 de marzo en la Casa da Cultura, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Se impartirá a través de la Fundación Amigos de Galicia, en base al programa «Os nosos maiores, mellor acompañados», dirigido especialmente a personas que viven en situación de soledad, tratando de proporcionarles apoyo psicológico y fomentar un envejecimiento activo, su socialización y digitalización.

En estas tres jornadas, amén de socializar, se enseñará a los mayores a manejarse con el cajero automático, la máquina de turnos en hospitales, Seguridad Social y otros organismos, app de Sergas/chave 365 o con el teléfono móvil.

Formación teórica y práctica para que los mayores puedan interiorizar cómo proceder con estas herramientas en el mundo digital que se impone. Los interesados en participar pueden inscribirse presencialmente en los servicios sociales del Concello de Meaño o bien a través del teléfono 638 603 837.