Limpiarousa convoca una limpieza de palos de batea en Bamio

Los colectivos ecologistas convocan para hoy viernes una recogida simultánea de palos de batea en las playas gallegas.

En Vilagarcía, la asociación Limpiarousa invita a los vecinos a presentarse a las 17.00 horas de hoy en la playa de Remuíños (Bamio) para recoger entre todos «tarugos», residuos plásticos empleados en el cultivo del mejillón y que son dañinos para el medio ambiente.

Noticias relacionadas

Esta será la segunda recogida simultánea de palos de batea, y la convocan colectivos como Adega, Surfrider o Proxecto aMARte. Además, pueden sumarse colectivos locales o personas a título particular. Este mismo fin de semana, el domingo, 1 de marzo, habrá otra limpieza de palos de bateas en Sanxenxo, concretamente en la playa de Canelas.