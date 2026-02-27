Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

A libraría Nobel gaña o premio de escaparatismo sobre Rosalía de Castro

O certame foi convocado polos libreiros galegos e a fundación da escritora de Padrón

Redacción

Vilagarcía

A libraría Nobel de Vilagarcía de Arousa alzouse co galardón a mellor escaparate dentro do certame sobre Rosalía de Castro organizado pola Federación de Librarías, en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro.

O xurado, nomeado pola Fundación, valorou a creatividade, orixinalidade e esforzo do equipo da libraría arousana, otorgándolle o premio, consistente nunha visita guiada para catro persoas ó pazo dá Matanza, onde hai unha casa-museo adicada á autora, así como un bolso sobre a escritora deseñado pola marca Animosa.

O certame convocou a unha ducia de librarías de toda Galicia, «que demostraron un ano máis o seu compromiso co proxecto e a súa alta dose de creatividade á hora de pór en valor a figura de Rosalía de Castro, unha das autoras que máis e mellor representa as nosas letras», apuntan dende a Fundación.

