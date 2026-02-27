La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
Tras un enero nefasto y el parón de febrero por los temporales y la corriente, ahora remonta el río con fuerza
El preciado pez se deja ver en las pesqueiras y en las nasa de los valeiros
Los pescadores de Pontecesures y Padrón dicen venderla a entre 60 y 80 euros la pieza
El por momentos exagerado caudal del río Ulla puso en una situación extremadamente delicada durante las últimas semanas a los pescadores de lamprea, tanto a los que la capturan largando sus nasas butrón desde embarcación, en aguas de Pontecesures, como a los pocos titulares de las pesqueiras romanas que habían podido trabajar en sus sillares de piedra.
La abundancia de agua dulce que mata al marisco en Arousa siempre es positiva en el caso de la lamprea, dado que al desembocar en la ría y llegar al océano permite que el primitivo pez se oriente mejor para remontar los ríos hacia las zonas de desove.
Lo que estaba sucediendo es que con el tren de borrascas tan intenso que se ha vivido, el nivel del Ulla subió en exceso, lo cual, unido a una corriente violenta, hacía del todo imposible trabajar la lamprea.
Con esas condiciones no solo se destrozan los aparejos, sino que los pescadores están en peligro y el agua bloquea por completo el trabajo en algunas de las pesqueiras, dado que quedan completamente sumergidas.
Pero tras un enero nefasto y una primera mitad de febrero desastrosa, las cosas han cambiado, dejó de llover y el caudal del Ulla empieza a bajar, aunque sea muy lentamente. La consecuencia inmediata es un llamativo aumento de lampreas en el río, con el consiguiente incremento de las capturas del preciado pez cartilaginoso.
Primero nos causó problemas, pero ahora esa gran cantidad de agua dulce está siendo una bendición, ya que las lampreas no dejan de subir
Tanto es así que la campaña pasó de ser pésima a resultar espléndida. Y la mejor prueba de ello es que los integrantes del colectivo de valeiros, que son los pescadores que operan en Pontecesures, incluso cuelgan ya en sus redes sociales fotos y mensajes animando a los aficionados a la lamprea a reservar sus piezas, que puedan adquirir en el propio puerto de Pontecesures.
«Por fin este año, después de varios de escasez de lamprea, la ‘dama del Ulla’ hace acto de presencia, por lo que ya puedes reservarla en el teléfono 627 496 275», difunde uno de los más conocidos valeiros, Pepe Barreiro Blanco.
Otra muestra del buen momento de la campaña es que, al ver que las cosas han mejorado, cada día son más los barcos que se desplazan a esa villa ribereña para largar sus aparejos.
Y así, después de unas jornadas iniciales de preocupante escasez, y tras superar unas cuantas semanas de flota amarrada, a causa de los fuertes temporales, ahora resulta que hay embarcaciones capturando una veintena de lampreas cada mañana.
Puede que incluso más, pero resulta imposible determinar la cifra con exactitud, porque se venden directamente y no existe un registro oficial de las capturas.
Sea cuál sea la cantidad, la abundancia es indiscutible, de ahí que el precio también haya descendido, situándose ahora cada pieza entre 60 y 80 euros, dependiendo siempre del tamaño de la misma.
Con las pesqueiras, donde la lamprea es «para consumo propio», ocurre algo parecido. Antonio Caldelas, uno de los concesionarios de esas construcciones de piedra que ya usaban los romanos, tenía que haber empezado el pasado día 2. Pero no pudo «deitar» su nasas ni una sola vez, ya que la estructura que debe sujetarlas estaba aún bajo el agua.
En los años ochenta se pescaban hasta 600 y 800 lampreas en una noche, y en la actualidad puede que cojamos alrededor de 50; pero no cabe duda de que está siendo un buen año, ya que en los últimos apenas se llegaba a 20 en las noches buenas
«Los que ya habían podido empezar en enero también estuvieron parados un buen tiempo», confirma este veterano pescador de la «dama del Ulla», quien intentará empezar a «deitar» la semana que viene.
En estos casos sufrieron más de lo habitual el exceso de caudal y las peligrosas corrientes, de ahí que algunas de pesqueiras estuvieran inoperativas durante semanas.
Pero, como sucede aguas abajo con los valeiros, desde que han empezado a trabajar se han beneficiado, y mucho, del elevado caudal del Ulla.
«Primero nos causó problemas, pero ahora esa gran cantidad de agua dulce está siendo una bendición, ya que las lampreas no dejan de subir», sostienen algunos de los titulares de pesqueiras.
Lejos de las 800 pero mejor que últimamente
«Es evidente que esto ya no es lo que era, porque en los años ochenta se pescaban hasta 600 y 800 lampreas en una noche, y en la actualidad puede que cojamos alrededor de 50 –detallan–; pero no cabe duda de que está siendo un buen año, ya que en los últimos apenas se llegaba a 20 en las noches buenas».
Las mismas fuentes llegan a decir que «puede que estemos en el mejor año de la última década», y lo más importante, a su juicio, «es que la lamprea suba en cantidad y pueda desovar, para que podamos seguir disfrutando de este recurso en años venideros».
«No cabe duda de que después de tres semanas parados a causa del mal tiempo, la riada nos está ayudando ahora a recuperar el tiempo perdido», sostienen los pescadores.
Algo que coinciden en señalar en restaurantes especializado en este manjar como Casa Farrucán, situado en la orilla coruñesa de Padrón, justo frente al puerto de Pontecesures.
«Hemos estado trabajando bien porque tenemos otras muchas especialidades en la carta, pero no cabe duda de que la lamprea tiene una clientela fiel y es muy especial para nosotros, de ahí que sea positivo que por fin vuelva a aparecer en abundancia», resalta Pili Novo, la propietaria del establecimiento.
Padrón ya prepara su fiesta
En los últimos años la escasez de lamprea hizo que se suspendiera su fiesta de exaltación en el Concello de Pontecesures. Este año parece que su mayor presencia invita a la celebración, y en el municipio vecino de Padrón ya anuncian su propuesta.
Son las XII jornadas gastronómicas de la lamprea, a celebrar los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 con un programa de actividades divulgativas, rutas interpretativas y experiencias inmersivas pensadas con las que «reforzar el vínculo entre la lamprea, el territorio y la identidad local».
El Concello plantea actividades como «Descubriendo el fósil viviente de Padrón: la lamprea», a desplegar en las escuelas unitarias para que los niños se familiaricen con este ancestral pez y su relevancia histórica y ambiental.
Se celebrará también la tradicional Ruta das Pesqueiras, que es un recorrido lineal de 12 kilómetros a orillas del Ulla, un «Baño de naturaleza-experiencia inmersiva sobre la lamprea» y una visita guiada a las pesqueiras, entre otras muchas actividades y la degustación en establecimientos como O Alpendre, Chef Rivera, Casa Farrucán, O Secreto, Taberna A Filoxera y A Casa dos Martínez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar