La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja

El por momentos exagerado caudal del río Ulla puso en una situación extremadamente delicada durante las últimas semanas a los pescadores de lamprea, tanto a los que la capturan largando sus nasas butrón desde embarcación, en aguas de Pontecesures, como a los pocos titulares de las pesqueiras romanas que habían podido trabajar en sus sillares de piedra.

La abundancia de agua dulce que mata al marisco en Arousa siempre es positiva en el caso de la lamprea, dado que al desembocar en la ría y llegar al océano permite que el primitivo pez se oriente mejor para remontar los ríos hacia las zonas de desove.

Lo que estaba sucediendo es que con el tren de borrascas tan intenso que se ha vivido, el nivel del Ulla subió en exceso, lo cual, unido a una corriente violenta, hacía del todo imposible trabajar la lamprea.

Con esas condiciones no solo se destrozan los aparejos, sino que los pescadores están en peligro y el agua bloquea por completo el trabajo en algunas de las pesqueiras, dado que quedan completamente sumergidas.

Lamprea capturada en las pesqueiras. / FdV

Pero tras un enero nefasto y una primera mitad de febrero desastrosa, las cosas han cambiado, dejó de llover y el caudal del Ulla empieza a bajar, aunque sea muy lentamente. La consecuencia inmediata es un llamativo aumento de lampreas en el río, con el consiguiente incremento de las capturas del preciado pez cartilaginoso.

Primero nos causó problemas, pero ahora esa gran cantidad de agua dulce está siendo una bendición, ya que las lampreas no dejan de subir

Tanto es así que la campaña pasó de ser pésima a resultar espléndida. Y la mejor prueba de ello es que los integrantes del colectivo de valeiros, que son los pescadores que operan en Pontecesures, incluso cuelgan ya en sus redes sociales fotos y mensajes animando a los aficionados a la lamprea a reservar sus piezas, que puedan adquirir en el propio puerto de Pontecesures.

«Por fin este año, después de varios de escasez de lamprea, la ‘dama del Ulla’ hace acto de presencia, por lo que ya puedes reservarla en el teléfono 627 496 275», difunde uno de los más conocidos valeiros, Pepe Barreiro Blanco.

Otra muestra del buen momento de la campaña es que, al ver que las cosas han mejorado, cada día son más los barcos que se desplazan a esa villa ribereña para largar sus aparejos.

Y así, después de unas jornadas iniciales de preocupante escasez, y tras superar unas cuantas semanas de flota amarrada, a causa de los fuertes temporales, ahora resulta que hay embarcaciones capturando una veintena de lampreas cada mañana.

Puede que incluso más, pero resulta imposible determinar la cifra con exactitud, porque se venden directamente y no existe un registro oficial de las capturas.

Pili Novo y Manuel Losas, de Casa Farrucán, junto al pescador Pepe Barreiro, con la primera lamprea de la temporada. / Noé Parga

Sea cuál sea la cantidad, la abundancia es indiscutible, de ahí que el precio también haya descendido, situándose ahora cada pieza entre 60 y 80 euros, dependiendo siempre del tamaño de la misma.

Con las pesqueiras, donde la lamprea es «para consumo propio», ocurre algo parecido. Antonio Caldelas, uno de los concesionarios de esas construcciones de piedra que ya usaban los romanos, tenía que haber empezado el pasado día 2. Pero no pudo «deitar» su nasas ni una sola vez, ya que la estructura que debe sujetarlas estaba aún bajo el agua.

En los años ochenta se pescaban hasta 600 y 800 lampreas en una noche, y en la actualidad puede que cojamos alrededor de 50; pero no cabe duda de que está siendo un buen año, ya que en los últimos apenas se llegaba a 20 en las noches buenas

«Los que ya habían podido empezar en enero también estuvieron parados un buen tiempo», confirma este veterano pescador de la «dama del Ulla», quien intentará empezar a «deitar» la semana que viene.

En estos casos sufrieron más de lo habitual el exceso de caudal y las peligrosas corrientes, de ahí que algunas de pesqueiras estuvieran inoperativas durante semanas.

El arriesgado trabajo en las pesqueiras del Ulla. / Iñaki Abella

Pero, como sucede aguas abajo con los valeiros, desde que han empezado a trabajar se han beneficiado, y mucho, del elevado caudal del Ulla.

«Primero nos causó problemas, pero ahora esa gran cantidad de agua dulce está siendo una bendición, ya que las lampreas no dejan de subir», sostienen algunos de los titulares de pesqueiras.

Lejos de las 800 pero mejor que últimamente

«Es evidente que esto ya no es lo que era, porque en los años ochenta se pescaban hasta 600 y 800 lampreas en una noche, y en la actualidad puede que cojamos alrededor de 50 –detallan–; pero no cabe duda de que está siendo un buen año, ya que en los últimos apenas se llegaba a 20 en las noches buenas».

Las mismas fuentes llegan a decir que «puede que estemos en el mejor año de la última década», y lo más importante, a su juicio, «es que la lamprea suba en cantidad y pueda desovar, para que podamos seguir disfrutando de este recurso en años venideros».

Degustación de lamprea en Casa Farrucán (Padrón). / FdV

«No cabe duda de que después de tres semanas parados a causa del mal tiempo, la riada nos está ayudando ahora a recuperar el tiempo perdido», sostienen los pescadores.

Algo que coinciden en señalar en restaurantes especializado en este manjar como Casa Farrucán, situado en la orilla coruñesa de Padrón, justo frente al puerto de Pontecesures.

«Hemos estado trabajando bien porque tenemos otras muchas especialidades en la carta, pero no cabe duda de que la lamprea tiene una clientela fiel y es muy especial para nosotros, de ahí que sea positivo que por fin vuelva a aparecer en abundancia», resalta Pili Novo, la propietaria del establecimiento.