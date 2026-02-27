Las jornadas de los espumosos de Rías Baixas se promocionan en Ourense

El Concello de Cambados presentó esta mañana en Ourense, en presencia del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, las jornadas de los espumosos de Rías Baixas que van a celebrarse en la localidad arousana los días 27, 28 y 29.

«Decidimos dar a conocer este evento haciendo una gira por las grandes ciudades gallegas y hemos empezado por Ourense, a cuyo alcalde agradecemos esta oportunidad para dar a conocer las jornadas y hemos invitado a visitarnos durante las mismas», explica José Ramón Abal, concejal de enoturismo en el gobierno cambadés.

Invita también al conjunto de los ourensanos, tal y como hizo constar en el acto promocional citado, acompañado de Jacobo Aragunde, de la empresa organizadora, y del presidente de la federación de empresarios arousanos, José Luis Vilanova.

José Ramón Abal aprovechó para anunciar que en unos quince días se hará una nueva presentación, en este caso a modo de cata y ya en la villa del albariño.

El cartel de las jornadas. / FdV

Las XII Xornadas dos Viños Espumosos Rías Baixas, que tendrán lugar en el Parque de Torrado con el título de «Essspop!», proponen un completo programa que combina degustaciones de espumosos, zona gastronómica y conciertos en directo, aspirando a consolidarse como una cita imprescindible para amantes del vino y del ocio cultural.

Durante las tres jornadas, el público podrá degustar los espumosos de destacadas bodegas amparadas por la Denominación de Origen Rías Baixas en un espacio pensado para descubrir la diversidad y calidad de este tipo de vinos, cada vez con mayor presencia y reconocimiento en el panorama nacional.

La programación musical acompañará las degustaciones con actuaciones en directo. El viernes 27, a las 20.30 horas, abrirá el ciclo el grupo Take It Easy. El sábado 28 será el turno de Chiña, a las 13.30 horas, mientras que por la noche se ofrecerá el tributo a Hombres G titulado «Sufre Mamón». Ya el 29, el broche final lo pondrá Galifunk Brass, también a las 13.30 horas.

Además de las actuaciones, la zona gastro estará abierta en horario de mediodía y tarde, ofreciendo una propuesta culinaria pensada para maridar con los vinos espumosos y completar la experiencia sensorial.

Las XII Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas cuentan con el respaldo del Concello de Cambados y de la Diputación de Pontevedra. Tratan de reforzar la apuesta de la localidad por un modelo de turismo vinculado al vino, la gastronomía y la música en directo.

Con entrada libre y un ambiente festivo, Essspop! se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de los espumosos de Rías Baixas y festejar el inicio de la primavera en uno de los enclaves más emblemáticos del vino gallego.