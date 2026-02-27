Gimnasio para los clubes en Fontecarmoa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Vilagarcía pone a disposición de todos los clubes deportivos del municipio el remozado gimnasio de Fontecarmoa, en cuya reforma y compra de nuevos equipos se han invertido 18.000 euros. Por otra parte, la administración local va a instalar una caseta-depósito en el estadio de atletismo.

