Deporte
Gimnasio para los clubes en Fontecarmoa
El Concello de Vilagarcía pone a disposición de todos los clubes deportivos del municipio el remozado gimnasio de Fontecarmoa, en cuya reforma y compra de nuevos equipos se han invertido 18.000 euros. Por otra parte, la administración local va a instalar una caseta-depósito en el estadio de atletismo.
